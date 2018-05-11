



Lefkoşa, 11 Mayıs 18 (.): Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu Başkanlığına Sansel Soyel seçildi.Federasyondan verilen bilgiye göre, 1. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Divan Başkanlığını Fatma Kutlu, Divan Başkan Yardımcılığını, Muazzez’in yaptığı Genel Kurulda Divan Sekreterliğini Süreyya Gürses yaptı.Genel Kurulda Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu Eğitim Okulu Yönetmeliği oy birliği ile onaylandı.2017- 2018 Federasyon Başkan I. Yardımcısı Sansel Soyel tarafından 2018-2019 Dönem Çalışma Programı ve Bütçe Yönetmeliği okunarak, bütçe ve program oy birliği ile onaylandı.Ardından Yeni Yönetim Kurulu belirlendi.Buna göre; Başkan Sansel Soyel, Geçen Dönem Başkanı Seray Gürün, Başkan 1. Yardımcısı: Alev Sönmez Ulubay, Başkan 2. Yardımcısı Tuna Karatepe, Sekreter Süheyla Üçışık Erbilen, Sayman Ovgu Ramiz Tayfun, Toplantı Yönetmeni Duygu Adahan Kuran seçilirken, denetleme kurulu üyeliklerine Fisun Esatoğlu, Gülten Hastunç ve Gülten Sinem Tözün getirildi.(TUĞ/ÖK) FOTOĞRAFLI