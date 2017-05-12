Kuzey Kıbrıs, Cıttaslow 10. Genel Kurulunda…

AVUSTRALYA’NIN GOOLWA KENTİNDEKİ TOPLANTIDA YENİBOĞAZİÇİ, MEHMETÇİK VE LEFKE BELEDİYELERİNİ TANITICI SUNUM YAPILDI

Lefkoşa, 12 Mayıs 17 (.): Uluslararası sakin şehirler örgütünün (Cittaslow International) Avustralya’daki 10’uncu genel kurulunda, KKTC’deki cittaslow belediyeleri tanıtıcı sunum yapıldı.

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli başkanlığında, belediyenin Cittaslow koordinatörü Halil Hepşen, Yeniboğaziçi Belediyesi Meclis Üyeleri Atalay Talaykurt ve Osman Öğüt’ün KKTC’deki Cittaslow belediyeleri temsilen katıldığı Goolwa'daki Cittaslow 10. Genel Kurulu programı, devam ediyor.

Mehmetçik Belediyesi’nden TAK’a yapılan açıklamaya göre, bugünkü toplantıda, Yeniboğaziçi Belediyesi Meclis Üyesi Atalay Talaykurt, Kuzey Kıbrıs’ın cittaslow kentleri Yeniboğaziçi, Mehmetçik ve Lefke’yle ilgili sunum yaptı.

Sunumun ardından Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Goolwa Belediye Başkanı Keith Parkes ve Cittaslow Genel Başkanı Stefano Pisani’ye Lefkara Evi’nde işlenen Kıbrıs’a özgü Lefkara işi takdim etti.

(GÜL/ÖK) FOTOĞRAFLI