“kuzey Kıbrıs-akdeniz’in İncisi” Fotoğraf Sergisi Bakü’de Açıldı





Lefkoşa, 17 Mayıs 18 (.): “Kuzey Kıbrıs-Akdeniz’in İncisi” fotoğraf sergisi Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de açıldı.KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer himayelerinde, fotoğraf sanatçısı Mehmet Gökyiğit’in objektifinden fotoüğrafların yer aldığı serginin açılışı, dün gerçekleştirildi.Temsilcilikten yapılan açıklamaya göre, açılışa, Azerbaycan Milletvekilleri, diplomatlar, yabancı ve Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, basın mensupları ve çok sayıda sanatsever katıldı.Açılış konuşmasını yapan Temsilci Turganer, Kuzey Kıbrıs’ın Azerbaycan’da daha çok tanınması için bu tür sanat ve kültür içerikli faaliyetlerin önemli olduğunu, sergiyi ziyaret eden fotoğraf severlerin ülkemizi farklı yönleriyle görme imkanı bulacaklarını ifade ederek, fotoğraf sanatçısı Mehmet Gökyiğit’in KKTC dışında ilk kez sergi açtığını ve bunun kardeş ülke Azerbaycan’da olmasının daha da anlamlı olduğunu ifade etti.Mehmet Gökyiğit ise konuşmasında Bakü’ye ikinci defa geldiğini ve Bakü’de bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu, 50 adet fotoğrafını sanatseverlerin beğenisine sunduğunu belirtti.Gökyiğit’e Fotoğraf Sanatı Uluslararası Federasyonu (FIAP) ile Azerbaycan Fotoğrafçılar Birliği’nin madalyaları takdim edildi.Sergi açılışında, ziyaretçilere Kıbrıs Türk şarkılarından oluşan müzik dinletisi de sunuldu.(HÖ) FOTOĞRAFLI