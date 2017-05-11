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11 Mayıs 2017 Perşembe 14:02

Kuzey Kıbrıs Açık Pazarcılar Birliği Perşembe Pazarı Projesi İçin Arter’i Ziyaret Etti

Kuzey Kıbrıs Açık Pazarcılar Birliği yetkilileri, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’e ziyarette bulunarak Perşembe Pazarı Düzenleme Projesi’yle ilgili taleplerini iletti.

Kuzey Kıbrıs Açık Pazarcılar Birliği Perşembe Pazarı Projesi İçin Arter'i Ziyaret Etti
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Lefkoşa, 11 Mayıs 17 : Kuzey Kıbrıs Açık Pazarcılar Birliği yetkilileri, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’e ziyarette bulunarak Perşembe Pazarı Düzenleme Projesi’yle ilgili taleplerini iletti. 

Gazimağusa Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Yenal Garabli başkanlığındaki pazarcılar, Gazimağusa Belediyesi’nin halka daha iyi koşullarda ve çağdaş bir yapıyla hizmet vermesi için yapımına devam ettiği Perşembe Pazarı Düzenleme Projesiyle ilgili esnafın görüşlerinin dikkate alındığını ifade ederek, hem esnaf hem de halk adına Başkan İsmail Arter’e teşekkür ettiklerini belirttiler.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ise, Açık Pazar yerini tam donanımlı ve kapsamlı bir yapıya kavuşturmak için inşasına devam ettikleri Perşembe Pazarı Düzenleme Projesi’nin hem vatandaşlar hem pazarcılar için çok önemli bir hizmet olduğunu söyledi.

Arter, yerel yöneticiler olarak kendilerinin görevinin hem esnafın hem pazarcıların beklentilerini örtüştürerek ve memnuniyet sağlayarak hizmet vermek olduğunu dile getirdi.

Perşembe Pazarı Düzenleme Projesi’nin planlandıkları gibi devam ettiği ve Temmuz ayında tamamlanacağı bilgisini veren Arter, gereken noktalara müdahale ettiklerini, hem esnafın hem vatandaşların hoşgörüsüyle devam ettikleri projenin sonuna yaklaştıklarını ifade etti.

(RU/HA)  FOTOĞRAFLI

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