Kuzey ve Güney Lefkoşa’dan yaşlılar yemekte bir araya geldi

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) ile Lefkoşa Rum Belediyesi tarafından organize edilen Lefkoşa’nın kuzey ve güneyinden yaşlıların bir araya geldiği kaynaşma yemeği bugün düzenlendi.



LTB’den yapılan açıklamaya göre, geleneksel yemek Bandabuliya’da yer aldı.



LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile Lefkoşa Rum Belediyesi Başkanı Konstantinos Yorgacis de yaşlılara yemekte bir araya geldi.



Her iki belediyeden bazı belediye meclis üyelerinin de katıldığı kaynaşma yemeğinde LTB Paylaşım Mutfağı personeli tarafından hazırlanan yemekler yenildi.



Belediye Orkestrası’nın da müzik dinletisi sunduğu yemekte LTB tarafından yaşlılara feslikan da dağıtıldı ve piyango çekilişi yapıldı.



HARMANCI, YORGACİS’E BÖLGEYİ GEZDİRDİ



Güney Lefkoşa’dan gelen Kıbrıslı Rum yaşlılar etkinlik öncesinde LTB personelleri eşliğinde Bedesten, Selimiye, Büyük Han gibi tarihi yerleri gezerken; LTB Başkanı Mehmet Harmancı da Lefkoşa Rum Belediyesi Başkanı Konstantinos Yorgacis’e bölgeyi gezdirdi.



