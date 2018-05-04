Kuzey Ve Güney Kıbrıs’tan Öğretmen Sendikaları Tarihi Temalı Yürüyüş Düzenliyorlar...

Kuzey ve Güney Kıbrıs’tan bazı öğretmen sendikaları, sürdürdükleri iş birliği ve diyaloğun bir parçası olarak yarın “Lefkoşa’nın Tarihi Okulları” temalı yürüyüş düzenliyor.



Avrupa Eğitim Sendikaları Komitesi (ETUCE) üyesi KTOEÖS, KTÖS, DAÜ-SEN, OELMEK, POED ve OLTEK tarafından organize edilen yürüyüş, saat 10.30'da Dayanışma Evi’nden başlayacak.



KTOEÖS’ten yapılan yazılı açıklamada, yürüyüş sırasında Lefkoşa'nın tarihi okullarının görüleceği, oluşumları ve işleyişi hakkında bilgiler aktarılacağı ifade edildi.



Açıklamada, Kıbrıs'taki sosyal ve politik gelişmelerin okullara yansıması hakkında yorum yapılacağı da belirtildi.



