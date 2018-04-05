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KUZEY KIBRISLI ÖĞRENCİLERDEN JAPONYA'DA MÜZİK ZİYAFETİ

KUZEY KIBRISLI ÖĞRENCİLERDEN JAPONYA'DA MÜZİK ZİYAFETİ

05 Nisan 2018 Perşembe 11:32
KUZEY KIBRISLI ÖĞRENCİLERDEN JAPONYA'DA MÜZİK ZİYAFETİ
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 Kuzey Kıbrıslı öğrenciler, Japonya'nın başkenti Tokyo'da müzik ziyafeti verdi.
 

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Japonya'daki temasları kapsamında Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan'ın ev sahipliğinde İstanbul-Şimonoseki kardeş şehir ilişkisi vesilesiyle düzenlenen resepsiyonda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen öğrencilerle bir araya geldi.
Başbakan Yardımcısı Akdağ ile hatıra fotoğrafı çektiren öğrenciler, Tokyo'da bulunmaktan ve Akdağ ile görüşmekten dolayı çok heyecanlı ve mutlu olduklarını söyledi.
Öğrenciler, Suzuki'nin 54. Büyük Konseri'nde Japonya İmparatoru Akihito’nun da izlediği 2 bin kişilik bir sahne performansı için Tokyo'da bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:
JaponyaHasan Murat MercanKuzey Kıbrıs Türk CumhuriyetiTokyoöğrenci
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