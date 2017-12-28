Kuzey Kıbrıs’ın ilk 7 yıldızlı hoteli hizmette

2017 yılının son ayında kapılarını misafirlerine açan Les Ambassadeurs Hotel & Casino, Kıbrıs’ta ilk 7 yıldızlı butik konsept anlayışı ile KKTC turizmine önemli bir yatırım olduğunu bir kez daha gösterdi. Misafirlerinden çok olumlu dönüşler alan otel, bu doğrultuda Kıbrıs’ta ilk olarak anılacak olan 7 yıldız konseptindeki Girne merkezli Hotel Les Ambassadeurs Premium Hotel’i 2018 yılında hizmete sunacak.

Falyalı Grup’tan KKTC’ye önemli hizmet



Girne’de açılan ülkenin ilk 7 yıldızlı hoteli olma özelliğini taşıyan Les Ambassadeurs Hotel & Casino, Falyalı Grup güvencesiyle ülkeye taşındı. Falyalı Grup’un KKTC turizmine kattığı önemli bir değer olan Les Ambassadeurs Hotel & Casino müşterilerini bekliyor.

1000 oda kapasitesi



Les Ambassadeurs grup, 2019 yılında açılışını planladığı Mağusa Ambassadeurs Park Hotel ile birlikte 1000 oda kapasiteli zincir haline gelme hedefiyle çalışmalarını devam ettiriyor. Mağusa’daki hotelin de müşterilerine sunulmasının ardından KKTC turizmine ciddi bir katkı sağlaması planlanıyor.

Ayrıcalıklı bir dünya



Girne merkezde konumlanan Les Ambassadeurs Hotel & Casino’nun yetkilileri, 150 yat kapasiteli marinası ve eğlence merkezlerinin bulunduğu port alanı ile konseptleri gereğince Avrupa pazarını rakip gördüklerini belirtti.

Dünyanın en lüks casinosu seçilen Les Ambassadeurs Casino sınırsız oyun hizmeti ile Türkiye’den ve dünyadan konukları ağırlamayı bekliyor.