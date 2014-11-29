“Kuzey Kıbrıs’ın Dostları Derneği” Başkanı Yeniden Turgay Hilmi Oldu

Almanya’da faaliyet gösteren “Kuzey Kıbrıs’ın Dostları Derneği” başkanlığına Turgay Hilmi oy birliğiyle yeniden seçildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, as başkanlığa ise Dieter Herzog ve Manfred Bretschneider getirildiler.

Turgay Hilmi, derneğin yeniden başkanı seçildikten sonra yaptığı açıklamada, ekibiyle birlikte KKTC’de sosyal ve kültürel alanlardaki çalışmalarını daha da yoğunlaştıracaklarını söyledi.

Turgay Hilmi tarafından 1997’de kurulan Kuzey Kıbrıs’ın Dostları Derneği, Almanya ile KKTC arasındaki kültürel ve sosyal işbirliği içeren çalışmalarıyla biliniyor.

Birçok konser ve resitalin düzenlenmesine öncülük eden dernek, birçok hastane, kurum ve vatandaşa sağlık araç gereçleri de sağladı.