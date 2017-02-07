“Kuzey Kıbrıs’ı Keşfet” Tanıtım Etkinliği Girne’de Yapıldı

HÜRRİYET GAZETESİ, TURSAB VE TAŞYAPI LTD.’İN ORTAKLAŞA DÜZENLEDİĞİ ETKİNLİKTEKİ KONUŞMALARDA KUZEY KIBRIS TURİZMİNİN TANITIMINA DESTEK VERİLDİ

Hürriyet Gazetesi ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’nin (TURSAB), Taşyapı Ltd’in katkılarıyla düzenlediği “Kuzey Kıbrıs’ı keşfet” tanıtım etkinliği bugün Elexus Otel’de yapıldı.

Etkinlik, saat 10.45’te yönetici, yazar ve seyahat acentesi üyelerinin Kuzey Kıbrıs’ın gezilecek görülecek yer ve leziz yemeklerini tanıma amaçlı gerçekleştirdiği ziyaretleri tanıtan film ile başladı. Ardından açılış konuşmalarına geçildi.

Etkinlikte sırasıyla Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin, Taşyapı Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı, TURSAB Genel Sekreteri Çetin Gürcün, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Başbakan Hüseyin Özgürgün konuşma yaptı

Tanıtım etkinliği, organizasyona katkıda bulunanlara plaket verilmesinin ardın toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

Organizasyona, Hürriyet Gazetesi yönetici ve yazar kadrosu, tur operatörleri ve bazı sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de katıldı.

ERGİN: “KKTC VE KIBRIS TÜRKÜ’NÜN SESİNİ DÜNYAYA DAHA KUVVETLİ ŞEKİLDE DUYURMA İÇİN ELİMİZDEN GELEN ÇABAYI ORTAYA KOYACAĞIZ”

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin, Hürriyet Gazetesi ile TURSAB’ın geçen yıl Hatay, Aydın, Mersin ve Gaziantep’te gerçekleştirdiği “Kent Buluşması” etkinliğini ilk kez Türkiye sınırlarının dışında, bağımsız bir devlet olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

Kentlerin sahip olduğu potansiyele dikkat çekme ve kamuoyunda farkındalık yaratma amacıyla düzenledikleri organizasyonlardan her seferinde çok iyi tepkiler aldıklarını belirten Ergin, hafta sonu geldikleri Kuzey Kıbrıs’ı gezerek keşfetmeye çalıştıklarını kaydetti.

TURSAB ile birlikte başlattıkları organizasyonda ziyaret ettikleri kent, bölge, yöre ve ülkeyi keşfedip anlayarak ardından da bunları yayımlayarak buralara dikkat çekme ve medya farkındalığı yaratmayı hedeflediklerini ifade eden Ergin, ziyaretlerde bölgeleri markalaştıran 3 noktaya odaklandıklarını belirtti.

Kıbrıs Barış Harekatı’nın üzerinden 42, KKTC’nin ilanı üzerinden de 34 yıl geçtiği ve geçen sürede ülke ve insanlarının büyük bir izolasyon, kuşatma ve uluslararası baskılar altında yaşamak zorunda kaldığını anımsatan Ergin, bugün kendi ayakları üzerinde duran ülkeye hâlâ uluslararası haksızların sürdüğüne dikkat çekti.

Terör olaylarına rağmen Türkiye’den Kuzey Kıbrıs’a gelen turist sayısının son 10 yılda iki katına çıkmasının sevindirici olduğunu ifade eden Ergin, ülke turizminin bir cazibe merkezi olabilecek potansiyeli bulunduğuna vurgu yaptı.

Ergin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs Türkü’nün sesini dünyaya daha kuvvetli bir şekilde duyurma için ellerinden gelen çabayı ortaya koyacaklarını da ifade etti.

TURANLI: “ÇOK GÜZEL COĞRAFYA VE MİSAFİRPERVER İNSANLARI BULUNAN KKTC’Yİ TÜRKİYE’YLE DÜNYAYA ANLATACAĞIZ”

Taşyapı Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı, “bir millet iki devletin evlatları” diyerek başladığı konuşmasında, Hürriyet Gazetesi ile TURSAB’ın kendilerini de böylesine güzel bir organizasyona dahil ettikleri için teşekkür etti.

Taşyapı’nın kendisine tanınacak her fırsatta Türkiye’nin tüm illeri ile KKTC’ye hizmet etmeye hazır olduğunu ifade etti.

Turanlı, çok güzel bir coğrafya ve misafirperver insanları bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni Türkiye ile dünyaya anlatacaklarını kaydetti.

GÜRCÜN: “ÖNCE KENDİ ÜLKEMİZİ KEŞFETMEMİZ GEREKİR”

TURSAB Genel Sekreteri Çetin Gürcün, “kentini keşfet” organizasyonları kapsamında gittikleri yörelerdeki yerel ve mülki yönetimlerden ciddi talepler geldiğini belirterek, etkili olan organizasyondan güzel sonuçlar alındığı söyledi.

Gürcün, “Önce kendi ülkemizi keşfetmemiz gerekir” konusunda atılan adımın güzel bir proje olduğunu ifade etti.

Kuzey Kıbrıs için neler yapabilecekleri konusunda ciddi çabaları bulunduğundan bahseden Gürcün, Dünya Seyahat Acenteleri Birliği Federasyonu’nun (UFTA) son İstanbul’da gerçekleştirdiği toplantıda kendisinin yönetim kurulu üyeliğine seçildiğini belirterek, bu kapsamda federasyona UFTA yönetim kurulu toplantısının KKTC’de yapılması için teklif verdiğini söyledi.

Bunun mutlulukla karşılanmasına rağmen toplantının Hindistan’da gerçekleştiğini de belirten Gürcün, kendisinin iki yıl görev yapacağı UFTA’ta mutlaka bir toplantının KKTC’de yapılması için uğraş vereceğini kaydetti.

ATAOĞLU: “GENİŞ TURİZM POTANSİYELİ VAR”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da, Hürriyet Gazetesi, TURSAB ve Taşyapı Ltd.’e Kuzey Kıbrıs’ın keşfedilmesi kapsamında ülkeye yaptığı ziyarete teşekkür ederek, bu güzel etkinlikten büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Kuzey Kıbrıs’ta yılın 365 günü; güneş, deniz ve kumun neredeyse kullanılabilir durumda olduğunu belirten Ataoğlu, ülkenin bunun yanında sağlık, doğa, kültür ve spor alanlarında da geniş turizm potansiyeli bulunduğunu söyledi.

Ataoğlu, bu kapsamda, 16 -19 Şubat’ta ülkeye tüm dünyadan bisikletçilerin katılacağı bir organizasyon yanında üniversitelerde açılan hastanelerle de sağlık turizmi alanında da önemli gelişmeler yaşandığına vurgu yaptı.

Türkiye’den Kuzey Kıbrıs’a uçak seferleri konusuna da değinen Ataoğlu, “Anavatan Türkiye kendi evimiz” sayılır diyerek, bu evden daha çok uçuşlar olması için yoğun çaba harcanması gerektiğini söyledi.

Bakan Ataoğlu, son olarak Diyarbakır ve Ordu’dan Ercan’a seferler başladığı ve şu an Konya’dan uçak seferi başlaması için THY ile temas içinde olduklarını aktardı.

10 İLDE TANITIM

Türkiye’de Kuzey Kıbrıs’ı tanıtma amaçlı çalışma başlattıklarını belirten Ataoğlu, bu kapsamda Kuzey Kıbrıs’ın geneli için Türkiye’nin 10 değişik ilinde tanıtım organizasyonları gerçekleştireceklerini kaydetti.

Bakanlığın çalışmaları hakkında bilgi veren Ataoğlu, organizasyon kapsamında ülke turizmine katkı koyacak “Kuzey Kıbrıs’ı keşfedin” etkinliği için Hürriyet Gazetesi, TURSAB ve Taşyapı Ltd’e katkıları için teşekkür etti.

ÖZGÜRGÜN: “ANADOLU HALKININ KIBRIS’A İLGİSİNİN ÇEKİLMESİ HÜRRİYET’İN CİDDİ VE GÜÇLÜ DESTEĞİYLE OLDU”

Başbakan Hüseyin Özgürgün ise konuşmasında Hürriyet Gazetesi ile ilgili çocukluk döneminde anıları olduğunu belirterek, yaşadıkları evin yakınlarındaki Sedat Simavi Endüstri ve Meslek Lisesi adlı okul bulunduğu ve okula adını verenin kim olduğunu sürekli merak ettiğini söyledi.

Özgürgün, daha sonra gençlik yıllarında Sedat Simavi’nin, Hürriyet Gazetesi kurucusu olduğu ve okula isminin, onun Anavatan ve Kıbrıs Türk halkına verdiği güçlü destek nedeniyle verildiğini öğrendiği aktardı.

Özgürgün, Hürriyet Gazetesi ile ilgili şunları söyledi:

“Bu bizim için çok önemli çünkü Kıbrıs sorunu ilk kez 1950’li yıllarda Türkiye’de duyulduğu yıllar ve ilk defa Kıbrıs diye bir mesele olduğunda Yunanistan ve Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs’ta Türk olmadığı ve sadece Yunanlılar ve bazı Maronit, Ermeni ve Müslüman azınlıkların yaşadığı iddiası idi ve bu Türkiye tarafından da algılanmamıştı. Türkiye 1950’li yılların başında ‘Benim Kıbrıs meselem, davam yoktur’ diyordu. İşte o günlerde Dr Fazıl Küçük sonrasında Rauf Denktaş ve Kıbrıs Türk halkının güçlü bir mücadelesi vardı ve bu mücadelenin Anavatan Türkiye’de ses bulması, Anadolu halkının Kıbrıs’a ilgisinin çekilmesi Hürriyet Gazetesi’nin ciddi ve güçlü desteği ile oldu. Bunu daha sonraları çok net olarak gördük ve ben üniversite yıllarında bunu çok iyi araştırdım. Hürriyet Gazetesi’nin verdiği desteğin Türkiye’nin 1954 yıllarından sonra ‘Benim Kıbrıs meselem vardır ve Kıbrıs’a sahip çıkan Anadolu halkı vardır’ noktasına gelmesine çok büyük önemi var. Bunun için yürekten teşekkür ediyorum. Gazete bugün bir yeni katkı daha ortaya koymaya başladı.”

Bir turizm ve eğitim adası olan Kıbrıs’ta 100 binin üzerinde öğrenci bulunduğu bunun yanında Türkiye’den “iç turizm” anlamında çok sayıda turist geldiğini belirten Özgürgün, organizasyonun bu kapsamda farkındalık ve etki yaratacağını vurguladı.

Özgürgün, bunun aynı zamanda daha çağdaş, refah ve aydınlık bir Kuzey Kıbrıs hedefiyle yola çıkan hükümete önemli bir destek olacağını söyledi.

Özgürgün, tarihin her döneminde stratejik, politik, ticari ve dini sebeplerden bir cazibe merkezi olarak çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan Kıbrıs’ın; Shaekspeare’in “Othello’ eserine konu olan Othello Kalesi’nden Osmanlı eserlerine kadar 10 bin yıllık bir tarihe tanıklık eden bir ada olduğunu kaydetti.

Özgürgün konuşmanın sonunda Kıbrıs sorununun çözümüne de değinerek, adada olası bir anlaşma konusunda TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kıbrıs konusunda son yaptığı açıklama ve Türk Dışişleri’nin ortaya koyduğu net görüşe destek verdiklerini söyledi.

Özgürgün, Kıbrıs Türk halkının yüzde 90’la Türkiye ve TSK’nın adadaki etkin ve fiili garantisinin şart olduğunu düşündüğünü vurgulayarak bugün sağlıklı ve güçlü, 2 devletli bir anlaşmanın temel olabileceğini ortaya koyduğunu, aksi halde Kıbrıs’ta bir anlaşmaya varmanın mümkün olmadığını anlattı.

Başbakan Özgürgün, Kıbrıs Rum tarafı ve Yunanistan Dışişleri Bakanı’nın “bizim için çözüm Kıbrıs’ta tek bir Türk bayrağının dalgalanmadığı çözümdür” dediği gibi bir çözümün asla mümkün olmayacağını vurguladı.