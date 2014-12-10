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“Kuzey Kıbrıs Türkiye Ergen Günleri Sempozyumu” Düzenleniyor

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası ile Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Ergen Komisyonu işbirliğiyle “Kuzey Kıbrıs Türkiye Ergen Günleri Sempozyumu” düzenleniyor.

“Kuzey Kıbrıs Türkiye Ergen Günleri Sempozyumu” Düzenleniyor

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası ile Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Ergen Komisyonu işbirliğiyle “Kuzey Kıbrıs Türkiye Ergen Günleri Sempozyumu” düzenleniyor.

10 Aralık 2014 Çarşamba 11:15
“Kuzey Kıbrıs Türkiye Ergen Günleri Sempozyumu” Düzenleniyor
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MERT: “SEMPOZYUM SADECE HEKİMLERİ DEĞİL, ÖĞRETMEN, PSİKOLOG, PEDAGOG, TÜM SAĞLIK PERSONELİ VE EBEVEYNLERİ DE İLGİLENDİRİYOR”

 Kıbrıs Türk Tabipleri Odası ile Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Ergen Komisyonu işbirliğiyle “Kuzey Kıbrıs Türkiye Ergen Günleri Sempozyumu” düzenleniyor.

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Dr. Cemal Mert tarafında yapılan açıklamaya göre sempozyum, 13 Aralık Cumartesi ve 14 Aralık Pazar günleri Lefkoşa Golden Tulip Hotel’de yer alacak.

Sempozyum Cumartesi günü saat 14.00’te açılış konuşmalarıyla başlayacak. Pazar günkü oturumlar ise 09.30’da başlayacak.

Dr. Cemal Mert, Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Ergen Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Füsun Çuhadaroğlu Çetin ve çalışma arkadaşlarıyla işbirliğiyle düzenledikleri sempozyumun yalnızca hekimlere değil, öğretmen, psikolog, pedagog, rehber, psikolojik danışman, hemşire,  tüm sağlık personeli ve ebeveynlere hitap ettiğini kaydetti.

“ÇOCUK YETİŞTİRMEK GİTTİKÇE ZORLAŞIYOR”

Tüm dünyada olduğu gibi, KKTC’de de çocuk yetiştirmenin gittikçe zorlaştığını ifade eden Mert, teknolojinin gelişmesi ve ebeveynlerin yoğun çalışma temposunun çocuk ve ergenlerin eskiden olduğu şekliyle sıcak bir sosyal ortamda bulunmalarını güçleştirdiğini kaydetti.

Bu durumun hem ebeveynler, hem çocuklar ve hem de toplum için olduğu kadar, sağlık ve eğitim profesyonelleri için de müşkülatlar yarattığını vurgulayan Mert, açıklamasında şöyle dedi:

“Şiddet, madde bağımlılığı, suça eğilim, davranışsal ve psikolojik bozukluklar, sosyalleşme sorunları, toplumsal dışlanma, uygunsuz cinsel ilişkiler vb. sorunlar, ergenlik çağında artmakla birlikte kökeni çocukluğa da dayanan sorunlardır. Ve bu durum, ancak sağlık ve eğitim profesyonelleriyle, ebeveynler ve çocukların yakın işbirliğiyle aşılabilir. Burada STÖ’lerinin, meslek örgütlerinin ve devletin durumu birlikte ele alıp projeler üretmesi de bir gerekliliktir.”

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