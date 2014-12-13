“ERGENLİK KİŞİLİK GELİŞİMİ İÇİN SON DERECE ÖNEMLİ BİR SÜREÇ; ERGENLER ÇOCUKLARDAN VE ERİŞKİNLERDEN FARKLI, PSİKOLOJİK İHTİYAÇLARI DA FARKLI”

“ÇOCUKLAR VE ERGENLER RUH SAĞLIĞI YÖNÜNDEN NE KADAR SAĞLIKLI YETİŞTİRİLİRSE TOPLUMUN RUH SAĞLIĞI DA O DERECE GARANTİ ALTINA ALINIR”

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası ile Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Ergen Komisyonu işbirliğiyle düzenlenen “Kuzey Kıbrıs Türkiye Ergen Günleri Sempozyumu” başladı.

Açılış konuşmalarında ergenliğin kişilik gelişimi için son derece önemli bir süreç olduğu, ergenlerin çocuklardan ve erişkinlerden farklı olduğu ve psikolojik ihtiyaçlarının da farklı olduğu vurgulandı. Konuşmalarda çocuklar ve ergenler ruh sağlığı yönünden ne kadar sağlıklı yetiştirilirse toplumun ruh sağlığının da o derece garanti altına alındığının altı çizildi.

Açılışı saat 14:00’te yapılan sempozyum Lefkoşa Golden Tulip Hotel’de yer alıyor.

Sempozyum yarın da sürecek ve yarınki oturumlar 09.30-15:30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Sempozyumun açılış konuşmaları Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Cemal Mert, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Çocuk Ergen Ruh Sağlığı Klinik Şefi Erden Beyoğlu, Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Ergen Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Füsun Çuhadaroğlu, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Filiz Besim ve Sağlık Bakanı Ahmet Gülle tarafından yapıldı.

MERT

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Cemal Mert sempozyum konusunun yalnızca hekimleri değil, öğretmen, psikolog, pedagog, rehber, psikolojik danışman, hemşire, tüm sağlık personeli ve ebeveynleri ilgilendirdiğini söyledi.

Mert, Dünya Sağlık Örgütü’nün bireyi ruh ve beden sağlığı uyum içerisindeyse sağlıklı birey olarak tanımladığını kaydetti ve bunun tamamlayıcısının da insanın çevresiyle birlikte sağlıklı olması olduğunu belirtti.

Teknolojik gelişmeler ve herkesin çalışıyor olmasının insanlar arasındaki sosyal ve insani ilişkileri azalttığına dikkat çeken Mert, bunun en çok da çocukları ve ergenleri zor durumda bıraktığını belirtti. Çocukların ve gençlerin geniş ailelerde sevgi içerisinde büyümemesinin neticesinin trafik kazaları, madde bağımlılığı, uygunsuz cinsel ilişkiler şeklinde görüldüğünü ifade eden Mert, sosyal ilişkilerin öneminin altını çizdi.

Mert, çocuklara ve gençlere sevgi ile şefkat ve dengeli bir şekilde yaklaşmanın çok önemli olduğunu da kaydetti.

BEYOĞLU

Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Çocuk Ergen Psikiyatrisi Erden Beyoğlu da konuşmasında uzun yıllar boyunca KKTC’deki çocuk hastaların erişkin psikiyatristleri tarafından tamamen kendi inisiyatifleriyle ele alındığını kaydetti. Ardından çocuk psikiyatristi sayısının giderek arttığını belirten Beyoğlu, bu artışa paralel olarak poliklinik hasta sayısının yükseldiğini belirtti. Beyoğlu, 2009 yılında sayı 800 civarındayken, 2012 yılında 3300, 2014’te ise 3760’a ulaştığını söyledi.

Türkiye’deki çocuk psikiyatristlerinin yaşadığı sorunların KKTC’de de yaşandığını belirten Beyoğlu, bunların başında çocuk psikiyatristlerinin halen erişkin psikiyatristi içinde bulunması ve teşkilat yasasının hala yapılmamış olması olduğunu söyledi.

Beyoğlu, ergenliğin sürekli görmezden gelinen fakat kişilik gelişimi için son derece önemli bir süreç olduğunu da belirtti.

ÇUHADAROĞLU

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Ergen Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Füsun Çuhadaroğlu da konuşmasında, bu sempozyumları 19 yıldır düzenlediklerini ifade ve 19. sempozyumun KKTC’de düzenlenmesinden memnuniyet duyduğunu söyledi.

Çuhadaroğlu, ergenlerin hem çocuklardan hem de erişkinlerden farklı olduğunu ve psikolojik ihtiyaçlarının da farklı olduğunu kaydetti. Ergenlere farklı bir bakış açısıyla yaklaşmak gerektiğini dile getiren Çuhadaroğlu, çocuklar ve ergenlerin bir toplumun ruh sağlığının en önemli göstergesi olduğunu belirtti.

Çuhadaroğlu, çocuklar ve ergenler ruh sağlığı yönünden ne kadar sağlıklı yetiştirilirse toplumun ruh sağlığının da o derece garanti altına alındığını kaydetti.

BESİM

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Filiz Besim de, ülkemizde ruh sağlığının genellikle halı altına süpürülen bir konu olduğunu kaydetti ve çocuk ve ergen ruh sağlığının da aynı şekilde hep ötelendiğini belirtti.

Filiz Besim ruh sağlığı yerinde bireyler yetiştirmenin herkesin görevi olduğunu ifade etti. “Bizler adada ruh sağlığını genel olarak ihmal etmiş durumdayız” diyen Besim, mağdur çocukların izlenebileceği ve rehabilite edileceği bir izleme merkezinin eksikliğini vurguladı ve bir merkez yasasının hala hayata geçirilmediğini söyledi.

Çocuk mahkemelerinin olmadığını, çocuklarla ilgili eğitim almış polislerin olmadığını ve çocukların rehabilite değil ıslah edildiğini vurgulayan Besim, çocuk ve ergen ruh sağlığının ihmal edildiğini ifade etti ve “Yetişkinler konusunda çok mu başarılıyız?” diye sordu.

Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin bu tedavilerin yapıldığı merkez olduğunu kaydeden Besim, ruh hastalıklarının tedavisi ile uyuşturucu tedavisinin aynı yerde olmasını, çocuklarla ergenler ve erişkinlerin de bir arada tedavi görmesini doğru bulmadığını söyledi.

Ruh hastalıklarıyla ilgili yasanın da 1931’den kalma bir yasa olduğunu ifade eden Besim, Sağlık Bakanlığı tarafından bir yasa taslağı hazırlandığını ve bu yasanın ivedilikle geçmesini dilediğini söyledi.

GÜLLE

Sağlık Bakanı Ahmet Gülle de ergenlik döneminin insan hayatının en sancılı dönemi olduğunu kaydetti ve kişinin karakterinin şekillenmesi açısından bu dönemin en iyi şekilde yönlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ergenlik döneminin dikkatli şekilde ele alınması gerektiğini, ergenlerin mutlaka bir başkaldırı ve kendini ispatlama içinde olacağını ifade eden Gülle, bu dönemin bağımlılık gibi bazı riskleri de içerdiğini ve bunun üzerinde özellikle durulması gerektiğini kaydetti.

Başbakanlık bünyesinde kurulan Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu’ndan bahseden ve bu ve diğer kurumların koordineli bir şekilde sağlam bir zeminde çalışmasıyla iyi neticeler alınabileceğini dile getiren Gülle, ilgili yasayı da ele aldıklarını ve üzerinde çalıştıklarını kaydetti.