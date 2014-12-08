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Kuzey Kıbrıs Turkcell’e Anlamlı Plaket

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği, engelli alanında ülkedeki öncü isim ve sosyal sorumluk projelerine en önemli katkıyı sağlayan kurum olarak Kuzey Kıbrıs Turkcell’e teşekkür plaketi sundu.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’e Anlamlı Plaket

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği, engelli alanında ülkedeki öncü isim ve sosyal sorumluk projelerine en önemli katkıyı sağlayan kurum olarak Kuzey Kıbrıs Turkcell’e teşekkür plaketi sundu.

08 Aralık 2014 Pazartesi 12:14
Kuzey Kıbrıs Turkcell’e Anlamlı Plaket
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 Karaatmaca: Engelli alanındaki projeleri, tüm Kuzey Kıbrıs Turkcell ailesi olarak içtenlikle sahiplendik. Bunu bir bayrak yarışı gibi görüyor ve tüm kurumlarımızı katkı koymaya çağırıyoruz.


Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği tarafından ‘Sevgi Her Engeli Aşar’ sloganıyla düzenlenen dayanışma gecesinde, engelli alanındaki projeleri nedeniyle Kuzey Kıbrıs Turkcell’e teşekkür plaketi verildi.
Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlenen gecede, teşekkür plaketi, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit tarafından, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Aybars Karaatmaca’ya takdim edildi.
KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Cumhurbaşkanı’nın eşi Meral Eroğlu’nun yanı sıra Belediye Başkanları, Kaymakam, iş insanları ve çok sayıda davetlinin katıldığı gecede, engelli camiasının önde gelen isimleri de yer aldı.


Engelli alanında ülkedeki öncü isim ve sosyal sorumluluk projelerine en önemli katkıyı sağlayan kurum olarak anons edilen Kuzey Kıbrıs Turkcell, geceye katılanlar tarafından da coşkuyla alkışlandı.
Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Aybars Karaatmaca, örnek şirket olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Böylesi güzel bir gecede bulunmaktan ve bizler için son derece anlamlı bu plaketi almaktan tarifsiz bir mutluluk yaşıyorum” dedi.
Karaatmaca, engelli alanındaki projeleri, tüm Kuzey Kıbrıs Turkcell ailesi olarak içtenlikle sahiplendiklerini belirterek, “Bizler, engelli yerine engelsiz başlığını kullanıyoruz. Çünkü destek varsa, engel yok diyoruz. Umarım, bu çabamız tüm kurumlara örnek olur. Çünkü bu alanda üstlendiğimiz sorumluluğu bir bayrak yarışı olarak görüyoruz. Bu bayrağı, başka kurumların da almasını, çok daha ileriye taşımasını istiyoruz” şeklinde duygularını dile getirdi.
Aybars Karaatmaca, tüm kurum, kuruluş ve bireyleri, engelliler konusunda duyarlı olmaya çağırdı, engellilere yönelik fırsat eşitliğinin, ülkenin gelişmişlik düzeyinin bir göstergesi olacağını sözlerine ekledi.
‘Sevgi Her Engeli Aşar’ etkinliği öncesinde, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in bu yıl ikincisini düzenlediği ‘Sanat Engel Tanımaz’ yarışmasında başarılı olan eserler de sergilendi.


Son Güncelleme: 08.12.2014 12:18
Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kıbrıs Turkcell’e ANLAMLI PLAKETKıbrıs Manşet
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