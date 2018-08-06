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Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı, Türk Kızılayı ile işbirliğini görüştü

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı, Türk Kızılayı ile işbirliğini görüştü

06 Ağustos 2018 Pazartesi 06:33
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı, Türk Kızılayı ile işbirliğini görüştü

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı ile Türkiye’de faaliyet gösteren Türk Kızılayı Ankara’da, mevcut işbirliğinin geliştirilmesini görüştü. 

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Başkanı Bülent Çıraklı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık ile makamında bir araya geldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’ndan verilen bilgiye göre, yetkililer arasında yapılan görüşmede kan bağışı alanında çalışmaların genişletilmesi, hâlihazırdaki kapasitenin ikinci mobil kan toplama aracı ile artırılması konuşuldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı çatısı altında yeni kurulan Psikososyal Hizmet Birimi bünyesinde mülteciler ve göç, kadın sığınma evi, rehabilitasyon merkezi ve eğitim alanlarında ortak çalışmalar ele alındı.

TBMM ZİYARETİ

Heyet, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ile de görüştü. 

Ziyaretlerde, Türk Kızılayı Kuzey Kıbrıs Delegasyonu Başkanı Recep Günaydın da hazır bulundu.
 

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Son Güncelleme: 06.08.2018 09:43
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