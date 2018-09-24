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Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı İle Kıbrıs Yeşilay Derneği, Bağımlılıkla Mücadele Konusunda İşbirliği Protokolü İmzaladı

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı İle Kıbrıs Yeşilay Derneği, Bağımlılıkla Mücadele Konusunda İşbirliği Protokolü İmzaladı

24 Eylül 2018 Pazartesi 10:00
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı İle Kıbrıs Yeşilay Derneği, Bağımlılıkla Mücadele Konusunda İşbirliği Protokolü İmzaladı

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı ile Kıbrıs Yeşilay Derneği, bağımlılıkla mücadele konusunda işbirliği protokolü imzaladı.


Merit Hotel Lefkoşa'da düzenlenen imza töreninde Kızılay Derneği Başkanı Bülent Çıraklı ve Yeşilay Derneği Başkanı Ayşe Gökyiğit protokol hakkında bilgi verdi.


GÖKYİĞİT
Yeşilay Derneği Başkanı Ayşe Gökyiğit, tütün, alkol ve madde bağımlılığı gibi toplum ve gençliğin beden ve ruh sağlığını tahrip eden bağımlılıklar yanında kumar ve teknoloji bağımlılığı gibi gençliğe ve topluma zarar veren bütün zararlı alışkanlıklarla mücadele etmek ve sağlıklı nesiller yetiştirilmesine yönelik çalışmalar yapma amaçlı faaliyet gösteren Kıbrıs Yeşilay’ın, 2015 yılında kurulan bir sivil toplum örgütü olduğunu, 2016 yılında da, bugün 34 üyesi bulunan Uluslararası Yeşilay Federasyonu’na üye olduğunu anlattı.


Gökyiğit, insan onurunu ve saygınlığını temel alan, toplumu ve gençliği ayrım gözetmeden zararlı alışkanlıklardan korumak için çalışan, milli ve ahlaki değerleri gözeterek ve bilimsel metodlar kullanarak tütün, alkol, madde, teknoloji, kumar gibi bağımlılıklarla mücadele eden; önleyici ve rehabilite edici halk sağlığı ve savunuculuk çalışmaları yürütmek misyonu ile hareket eden Yeşilay’ın, vizyonunun ise bağımlılıkla mücadelede etkin rol oynamak olduğunu vurguladı.


FARKINDALIK YARATMAK AMACIYLA HALKIN GÖREBİLECEĞİ YERLERDE POSTERLER HAZIRLANDI
Faaliyetlerinde insan ve toplumu temel olarak alan her iki dernek arasında, özellikle çocuk ve gençlerin bağımlılıklardan uzak, sağlıklı ve bilinçli yaşayıp, sağlıklı bir toplum hedefine ulaşabilmesine yönelik işbirliği içerisinde ortak projelerin hayata geçirilmesi kararı alındığını söyleyen Gökyiğit, işbirliği protokolünün ilk adımı olarak, madde, alkol, sigara bağımlılığını önlemek ve farkındalık yaratmak amacıyla, halkın görebileceği yerlerde görsel posterler hazırlandığını, posterlerin, altı ilçede mevcut bilboardlarda yer alacağını ve toplamda 88 noktada görülebileceğini söyledi.


Gökyiğit, “Geleceğimiz olan gençlerin zararlı alışkanlıklardan uzak durması, kaliteli zaman geçirilmesi ve sağlıklı bir toplum yaratılabilmesine yönelik olarak, Kıbrıs Yeşilay ile Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayının işbirliğinin artarak devam etmesi ve toplum sağlığı için güzel başarılara imza atılması hedeflenmektedir” dedi.


Gökyiğit, Yeşilay’ın kurulduğu günden bugüne hayata geçirdiği projeler ve hayata gçirmeyi planladıkları projeler hakkında da bilgi verdi.


ÇIRAKLI
Kızılay Derneği Başkanı Bülent Çıraklı ise, 1974 yılında kurulan Kıbrıs Türk Kızılayı’nın, “insanlık, ayrım gözetmemek, tarafsızlık, bağımsızlık, hayır kurumu niteliği, birlik ve evrensellik” çerçevesinde faaliyet gösteren bir yardım kuruluşu olduğunu ifade etti.


Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın misyonunun, her yerde ve her koşulda insanlığın acılarını dindirmek ve onurunu korumak adına bireyler arasında gönüllü yardımlaşmayı ve dayanışmayı destekleyerek barışı, saygıyı ve hoşgörüyü kuvvetlendirip yaymak olduğunu dile getiren Çıraklı, “Kızılay’ın vizyonu ise, toplum sorunlarına, yine toplumun iradesi ve kapasitesini kullanarak çözüm bulma azmindeki sosyal sorumluluk sahibi bireylerin bir araya gelerek kaynaştığı, insanlığın çektiği acılar karşısında ilgiyi daima felsefe edinen ve felsefenin dayandığı temel değerleri nesilden nesile taşıyan bir insani yardım kuruluşu olmaktır” dedi.


Çıraklı, Kızılay derneğinin 4,5 ay önce göreve gelen yönetim kurulunun gerçekleştirdiği aktiviteleri anlatarak, derneğin her zaman vatandaşların yanında olmaya devam edeceğini söyledi.

 

Son Güncelleme: 24.09.2018 13:21
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