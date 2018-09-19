Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı 550 İhtiyaçlı İlkokul Öğrencisine Okul Üniforması Sağladı

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı 550 ihtiyaçlı ilkokul öğrencisine okul üniforması sağladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’ndan yapılan açıklamada, bu şekilde özellikle artan pahalılık nedeniyle eğitim ve öğrenimde sıkıntılar yaşayan ailelere okul üniforması dağıtarak katkı sağlamanın amaçlandığı belirtildi.

Açıklamada yardımların doğru adrese ulaşmasında katkı sağlayan tüm kesimlere ve bağışçılara teşekkür edildi.

Dernek Genel Sekreteri Can Çağrı Çelik, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hem şubeleriyle hem de genel merkez ile etkin faaliyetlerine devam edeceğini belirterek, bu faaliyetlerin bağışçıların desteği ile sürdürüldüğüne dikkat çekti.

