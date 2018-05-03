Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Yaptı!

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği’nin Genel Merkez Yönetim Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirerek görev dağılımı yaptı.



Dernek tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Başkan Bülent Çıraklı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda yapılan görev dağılımı şöyle:



“Kemal Buba (Genel Başkan Vekili),Can Çağrı Çelik (Genel Sekreter), Hüseyin Menteşoğlu (Mali İşler Sorumlusu),Hülya Özüahmet (Gönüllü Organizasyonu Yardımcı Sekreter), Fatoş Cambazoğlu (Şube İşleri Yardımcı Sekreter), Derviş Şentan (Sosyal İşler ), Nihat Nalbantoğlu (Halkla İlişkiler ve Basın Tanıtım), Mustafa Hançerli (Genel Başkan Danışmanı)”



Denetleme Kurulu, Süleyman Yahi, Zekai Töre ve Neriman Günsel; Disiplin Kurulu ise Levent Şensoy, Ebru Kırmızı ve Av.Pınar Erişmen’den oluşturuldu.



