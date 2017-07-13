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13 Temmuz 2017 Perşembe 13:43

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni Koruma Derneği Müzakere Sürecini Değerlendirdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni Koruma Derneği “İlle de federasyon kapsamında bir çözüm” diyen siyasi partileri “hayalperest tavırlarını” bir kenara bırakarak gerçekler doğrultusunda politika ve söylem üretmeye çağırdı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Koruma Derneği Müzakere Sürecini Değerlendirdi
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni Koruma Derneği “İlle de federasyon kapsamında bir çözüm” diyen siyasi partileri “hayalperest tavırlarını” bir kenara bırakarak gerçekler doğrultusunda politika ve söylem üretmeye çağırdı.

Konuyla ilgili Dernek Başkanı Hatice Şahin imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, “Süreç göstermiştir ki Kıbrıs’ta federasyon umutları, Rumların görüşmeleri sabote etmeleriyle berhava edilmiştir” denildi.

“Türk tarafının göstermiş olduğu samimiyete, kararlı tutuma ve tüm olumlu havaya rağmen Rum tarafı bildiklerinden şaşmadı” ifadelerine yer verilen açıklama şöyle devam etti:

“Hedef belli; sıfır güvenlik- sıfır garanti. Kısaca Türkiyesiz bir Kıbrıs.  Açıkça aynı zeminde bizi elli yıldır oyalayan BM parametreleriyle adada bir çözüme ulaşılamayacağı da netleşmiş oldu. Ne yazık ki karşımızda dünyanın tanıdığı, uluslararası anlaşmalara imza atabilen, savunma, ticari, enerji alanlarında işbirliği yapan bir Güney Kıbrıs Rum Yönetimi var. Bizimse elimizde bir devletimiz ve Anavatan Türkiye’miz. Bu gerçekler göz önünde bulundurularak süreci en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekir. Öncelikle KKTC’ye uygulanan haksız ambargoların vakit kaybetmeksizin kalkması yolunda adımlar atılmalıdır.  Ardından KKTC Devletinin varlığı uluslararası bir zeminde kabul edilmelidir.

‘İlle de federasyon kapsamında bir çözüm’ argümanını kullanan siyasi partilerimizin bundan böyle hayalperest tavırlarını bir kenara bırakarak halkına gerçekler doğrultusunda politika ve söylem üretmeleri zaruri hale gelmiştir”

Dernekten yapılan açıklamada, Türkiye’de yaşanan 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü dolayısıyla, darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitlere de Allahtan rahmet dilendi.

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