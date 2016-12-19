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19 Aralık 2016 Pazartesi 13:25

Kuzey Kıbrıs Tük Kızılayı’ndan Halep İçin Yardım Kampanyası

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği, birçok sivil toplum kuruluşu ile işbirliğinde Halep’te yaşanan insanlık dramına, burada çekilen acılara son verebilmek amacıyla geniş çaplı yardım kampanyası başlattı.

Kuzey Kıbrıs Tük Kızılayı'ndan Halep İçin Yardım Kampanyası
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4142’YE SMS GÖNDERİP BAĞIŞTA BULUNULABİLECEK

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği, birçok sivil toplum kuruluşu ile işbirliğinde Halep’te yaşanan insanlık dramına, burada çekilen acılara son verebilmek amacıyla geniş çaplı yardım kampanyası başlattı.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, derneğin  tüm bankalarda mevcut bağış hesaplarına veya bazı kurumlarca açılan banka hesaplarına ad-soy ad belirtilerek Halep’e bağış yapılabilecek.,

Ayrıca,  tüm operatörlerden 4142’ye Halep yazıp SMS göndererek de bağışta bulunulabilecek.

29 Aralık’a  kadar devam edecek olan kampanyada toplanacak bağışlar Türk Kızılayı aracılığıyla Halep’e ulaştırılacak.

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