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“Kuzey Kıbrıs Ticaret Sektörünün Ekonomik Değerlendirmesi” LAÜ’de Erel tarafından ele alındı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü tarafından “Kuzey Kıbrıs Ticaret Sektörünün Ekonomik Değerlendirmesi” konulu konferans gerçekleştirildi. Konferansa, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkan Vekili Semral Erel konuşmacı olarak katıldı.

“Kuzey Kıbrıs Ticaret Sektörünün Ekonomik Değerlendirmesi” LAÜ’de Erel tarafından ele alındı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü tarafından “Kuzey Kıbrıs Ticaret Sektörünün Ekonomik Değerlendirmesi” konulu konferans gerçekleştirildi. Konferansa, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkan Vekili Semral Erel konuşmacı olarak katıldı.

20 Mart 2018 Salı 19:31
“Kuzey Kıbrıs Ticaret Sektörünün Ekonomik Değerlendirmesi” LAÜ’de Erel tarafından ele alındı
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“Kuzey Kıbrıs Ticaret Sektörünün Ekonomik Değerlendirmesi” LAÜ’de Erel tarafından ele alındı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü tarafından “Kuzey Kıbrıs Ticaret Sektörünün Ekonomik Değerlendirmesi” konulu konferans gerçekleştirildi. Konferansa, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkan Vekili Semral Erel konuşmacı olarak katıldı.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın temel ilkesinin; uluslararası tanınmış statüsü ve yıllara dayanan birikimleriyle, öncelikle KKTC’deki iş yaşamı olmak üzere, toplumun çıkarlarına hizmet etmek olduğunu belirten Erel, “Bu bağlamda, ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişimi ve aynı zamanda dünya ile bütünleşmesi, rekabet edebilirliği, iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi odamızın yürütmüş olduğu çalışmaların odağı olmuştur” dedi. Erel, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın toptan ve perakende ticaretin başta olmak üzere, sanayi, inşaat, turizm ve diğer hizmet alanlarında faaliyet gösteren 3000’in üzerinde aktif üyesi bulunduğunu söyledi.

Rekabet edebilirlik işletmeler açısından hayati bir önem taşır

Erel, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın, KKTC için daha fazla istihdam, gelir ve refah seviyesine ulaşmanın ancak özel sektör öncülüğünde ve rekabet edilebilirlik ekseninde bir gelişme ile mümkün olacağını savunduğunu, özel sektörün ve üyelerinin gelişimi ve uluslarası düzeyde rekabet düzeylerinin yükseltilmesi için büyük gayretler sarf ettiğini, çalışma ve girişimlerini sürdürdüğünü dile getirdi. Rekabet edebilirlik konusunun işletmeler açısından hayati bir önem taşıdığını dile getiren Erel, “Odamız bu konuda özellikle idari, yasal ve mali düzenlemeler açısından iş ve yatırım ortamını geliştirici, maliyetleri düşürücü ve verimliliği arttırıcı öneriler geliştirerek, bunları ilgili kamu kurumlarıyla paylaşarak, en hızlı şekilde hayat bulması için yoğun bir mesai harcamakta, bilimsel çalışmalar yapmaktadır” dedi.

Küreselleşme, ticaretin her geçen gün serbestleşmesi ve uluslararası bir nitelik kazanmasına olanak sağlar

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın Küçük ve Orta Bütçeli İşletmeler’in (KOBİ) kurumsal kapasitelerinin ve performanslarının geliştirilmesi, markalaşma, kalite standartları,

uluslararası standartlara uyum gibi konularda işletmelerin ihtiyaç duydukları alanlarda gelişimlerine katkıda bulunmaya ve yol gösterici olmaya çalıştığını söyleyen Erel, “Hiç kuşku yok ki; küreselleşme, ticaretin her geçen gün serbestleşmesi ve uluslararası bir nitelik kazanması, sürekli gelişen iletişim ve taşımacılık teknolojileri ve dijitalleşme, özel sektörün ekonomik büyüme ve gelişmedeki rolü de değişmekte ve önemini daha da arttırmaktadır” dedi. Erel, şirketlerin ekonomi ve ticaretin yeni düzenine ayak uydurabilmek için kendi yapılanmalarını da gözden geçirme ihtiyacı duymakta olduğunu belirtti.

“Bugün, sadece köklü ve büyük şirketlerin hakimiyetinde olan bir rekabet ortamının sona erdiği; yenilikçi, atak KOBİ’lerin ve yeni girişimlerin ekonomilerin büyümesinde ve gelişmesinde motor rolünü üstlendiklerini görüyoruz” diyen Erel, dijitalleşme ve internet ile birçok sektörün üretim metotları ve iş yapış biçimlerinin modellerinin değiştiğine tanık olduklarını belirtti. Erel, bu ortamda işletmelerin ayakta kalmaları, büyümeleri, sürdürebilirlikleri ve hatta küresel oyuncular haline gelmelerindeki ön koşulun iyi ve doğru yönetim olduğunu söyledi.

Konferansın sonunda Erel, konferansı düzenleyen LAÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Okan Veli Şafaklı’ya ve emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.

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