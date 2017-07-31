Kuzey Kıbrıs'ta Rum mallarına ŞEREFİYE vergisi geliyor

Kıbrıs Müzakereleri’nin en çetrefilli konu başlığı konumundaki mülkiyet sorunu yeni bir dönemeçten geçiyor. Kıbrıslı Türkler ve Türkiye için ise kum saati akmaya devam ediyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) Kıbrıs’ta mülkiyet bağlantılı olarak Türkiye aleyhine açılan davalara iç hukuk yolu oluşturulması amacı ile kurulan Taşınmaz Mal Komisyonu’nun Crans Montana sürecinin çökmesi ile birlikte işlevinin artırılması gündemde.

10 YILDA 5 MİLYAR STERLİN AYRILDI

Kıbrıs Müzakerelerinde Crans Montana sürecinin başarısızlıkla sonuçlanması ile birlikte gözler yeniden görev süresi Aralık 2017’de dolacak olan Taşınmaz Mal Komisyonu’na çevrildi. Taşınmaz Mal Komisyonu’nun görev süresinin uzatılacağı ve tazminatlar için önümüzdeki 10 yılda ödenmek kaydıyla 5 milyar sterlin bütçe oluşturulması için düğmeye basıldığı iddia edildi.

YENİ YASA HAZIRLANDI

Taşınmaz Mal Komisyonu’na maddi kaynak aktarılması amacı ile yeni bir yasanın hazırlandığı buna göre malların tazminatı için şu an ki kullanıcılardan “ŞEREFİYE” vergisi adında vergi alınması düşünüldüğü öğrenildi.

Taşınmaz Mal Komisyonu aracılığı ile tazminatı ödenen malların Türkleşeceği be mallarının değerinin bu nedenler artacağı hesaplanıyor.

FİNANSMAN TC BANKALARINDAN

Yeni yasa ile 1974’ten sonra kullanıcının ödeyeceği “ŞEREFİYE” vergisi için ise T.C’nin Kuzey Kıbrıs’ta bulunan bankaları aracılığı ile “MORTGAGE” sistemi ile uzun vadeli kredi verilmesi de öngörülenler arasında.

REKOR TAZMİNAT

Yalnızca 2015 Ocak ile Eylül ayları arasında ödenen tazminat miktarı 15.183.895 Sterlini buldu. 2006 yılından bu güne kadar ise 208.461.628 Sterlin tazminat ödendiği öğrenildi. Komisyon’un karar ürettiği davaların ise yüzde 98’inde tazminat kararı açıklandığı da göze çapıyor.

TÜRKİYE’YE İÇ HUKUK

Taşınmaz Mal Komisyonu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Xenides-Arestis v. Turkey davasında vermiş olduğu hükümler uyarınca, Taşınmaz Mal Yasası (67/2005 sayılı Yasa) tahtında kuruldu. Alınan bu tedbirin amacı, Kuzey Kıbrıs'ta bulunan mallarla ilgili talepler için etkin bir iç hukuk yolu oluşturulmasını hedefledi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye aleyhine açılan Demopoulos ve Diğerleri davasının kabul edilebilirliğine ilişkin almış olduğu 1 Mart 2010 tarihli kararda 67/2005 sayılı Yasanın etkin bir hukuki çare sunduğunu saptamış ve başvuranların şikayetlerini iç hukuk yolunun tüketilmemiş olduğu gerekçesiyle reddetmişti.

TAZMİNAT ODAKLI GİDİYOR

Taşınmaz Mal Komisyonu, 67/2005 sayılı Yasa hükümlerine uygun olarak, iade, tazminat ve takas ile ilgili yapılan talepleri inceliyor. Yapılan değerlendirmelerde, 1977-1979 Doruk Antlaşmaları ve Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs Sorununun çözümüne ilişkin hazırlamış olduğu bütün planların ana unsurunu teşkil eden iki kesimlilik ve iki toplumluluk ilkeleri gözetiliyor.

DOSYALAR YIĞILDI

28 Temmuz 2016 itibariyle, Komisyona toplam 6,330 adet başvuru yapıldı ve bunlardan 997 tanesi dostane çözüm yoluyla ve 25 tanesi de duruşma yoluyla sonuçlandırıldı.

Taşınmaz Mal Komisyonu’na yapılan başvuruların yüzde 16.11’i sonuçlanabildiği göze çarparken, 833 tazminat, 6 tazminat ve iade, 3 iade, 2 takas, 2 ret, 1 çözümden sonra iade, 1 kısmi iade, 1 13/2008 sayılı yasa (Rum mülkiyet sahipleri ile Türk kiracıların pazarlığı) kararı üretilirken, 168 dava da geri çekildi. Detay Gazetesi'nin elde ettiği bilgiler de 10 yılda ise ödenen toplam tazminat miktarı 228.962.139 Sterlin olarak göze çarptı.

UZLAŞILAMAYAN 25 DAVA

Yapılan başvurularda 25 dosya sahibinin uzlaşı yoluna gitmediği göze çarparken bu davalar için ise mahkeme yapıldığı göze çarptı. 25 davada 21 tazminat, 3 ret, 1 ise kısmi iade kararı üretildi. Uzlaşı sağlanamayan, mahkemeye giden ve karar üretilen davaların en çok 2009 ve 2014 yıllarında (4’er dosya) olduğu dikkat çekerken 2009’da 4, 2011’de 3, 2012 ve 2013 yıllarında 2’şer 2014 yılında 4 ve 2015 yılında bu güne kadar 3 dosya olduğu göze çarptı.

YÜZDE 98’İNDE TAZMİNAT

Bu güne kadar yapılan 6 bin 330 başvurunun 1020 tanesi sonuca ulaşabilirken 168 başvuru sahibinin dosyasını geri çektiği gözlemlendi. Karar üretilen davaların yüzde 98’inde tazminat kararı açıklandı. Komisyon, şu ana kadar başvuranlara mallarının bedeli olarak 228.962.139.- Sterlin tazminat ödedi.

ÇÖZÜMDEN SONRA İADE

2006 yılından bu güne kadar yapılan başvurularda yalnızca 1 kişiye çözümden sonra iade kararı üretilmesi ise dikkat çekti. Söz konusu dosya için kararın 2007 yılında üretildiği göze çarparken 1 dosyanın ise 13/2008 sayılı yasa tahtında karara bağlandığı gözlemlendi.

2017 yılında verilen kararlar