Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu (ODTU KKK), “Kuzey Kıbrıs Sürdürülebilir Yaşam Çalıştayı’na ev sahipliği yapacak.

ODTÜ KKK Kurumsal İletişim Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, yarın başlayarak 3 gün sürecek çalıştay; Başbakan Yardımcılığı Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı ile Gıda Tarım ve Enerji Bakanlığı yetkileri, ODTÜ KKK ve diğer üniversitelerden konuyla ilgili birçok öğretim görevlisi ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile bu alanda çalışmalar gerçekleştiren çiftçilerin katılımıyla gerçekleştirilecek

Çalıştay’da, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden sınırlı doğal kaynakların korunmasına, tüketim ekonomisinin verdiği zararlardan Kıbrıs’ta sürdürülebilir bir yaşam için yapılabileceklere kadar pek çok konu işlenecek.