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“Kuzey Kıbrıs Sürdürülebilir Yaşam Çalıştayı” Düzenlendi

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’nda organik tarım, eko turizm ve eko köy uygulamalarının tartışıldığı “Kuzey Kıbrıs Sürdürülebilir Yaşam Çalıştayı” düzenlendi.

“Kuzey Kıbrıs Sürdürülebilir Yaşam Çalıştayı” Düzenlendi

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’nda organik tarım, eko turizm ve eko köy uygulamalarının tartışıldığı “Kuzey Kıbrıs Sürdürülebilir Yaşam Çalıştayı” düzenlendi.

06 Aralık 2014 Cumartesi 13:22
“Kuzey Kıbrıs Sürdürülebilir Yaşam Çalıştayı” Düzenlendi
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 ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’nda organik tarım, eko turizm ve eko köy uygulamalarının tartışıldığı “Kuzey Kıbrıs Sürdürülebilir Yaşam Çalıştayı” düzenlendi.

Sürdürülebilir Yaşam için en önemli üç disiplinin temsilcilerinin katıldığı Çalıştay, tohumun önemi, organik tarımın incelikleri ve Kuzey Kıbrıs organik üreticilerinin sorunlarının irdelendiği toplantılarla başladı.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kıbrıs’ta eko turizm konusunda yapılan çalışmalar ve bu konudaki devlet politikaları ile ülke ekonomisine katkılarının tartışıldığı çalıştay kapsamında Bağlıköy Ekoturizm Derneği’ni ziyaret eden katılımcılar, eko turizmin sorunlarını ve geleceğini sorgulama imkanı da buldular.

Üç gün süren Çalıştay’ın son gününde arazi uygulamaları ve atölye çalışmaları gerçekleştiren katılımcılar, Güzelyurt Pazarı’nı da ziyaret ederek üreticilerin sorunlarını dinlediler, üretici ve tüketicilerle organik tarım konusunda anket yaptılar. ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu içinde yer alan kompost alanını inceleyen Çalıştay katılımcıları, Anıt Zeytin Ağaçları Bölgesi’ndeki bilgilendirmeye de katılarak arazi gezisi yaptılar. Arazi gezisinin ardından perma kültür uygulamaları ile kompost, malç yapımı  ve doğadaki canlılara habitat oluşturmayı da öğrenen katılımcılara katılım belgeleri de sunuldu.

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