banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99912
ALTIN
192.898
DOLAR
4.6317
STERLİN
6.1891
EURO
5.4304
Akova’da maç sonrası kavga
AKOVA’DA MAÇ SONRASI KAVGA 
Gazimağusa, Karpaşa ve Gönyeli'de hırsızlık
GAZİMAĞUSA, KARPAŞA VE GÖNYELİ’DE HIRSIZLIK
Yarın elektrik kesintisi var
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Efsane yeniden eski yerinde üretimde
EFSANE YENİDEN ESKİ YERİNDE ÜRETİMDE
banner282
Flaş Haber
Söz yargıda!
Kapat

Kuzey Kıbrıs Rallisi tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu'nun (KKTOK) Gülgün Süt ana sponsorluğunda düzenlediği Kuzey Kıbrıs Rallisi sona erdi.

Kuzey Kıbrıs Rallisi tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu'nun (KKTOK) Gülgün Süt ana sponsorluğunda düzenlediği Kuzey Kıbrıs Rallisi sona erdi.

04 Haziran 2018 Pazartesi 08:25
Kuzey Kıbrıs Rallisi tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu'nun (KKTOK) Gülgün Süt ana sponsorluğunda düzenlediği Kuzey Kıbrıs Rallisi sona erdi.
KKTOK’den yapılan açıklamaya göre, 1-3 Haziran tarihleri arasında, gerçekleşen ralliyi Rocks Hotel sponsorluğunda Ford Motorsport Türkiye adına yarışan Deniz Fahri-Barış Kalfaoğlu ikilisi kazandı.
Aynı takımdan Ford Fiesta R5 ile Yağız Avcı-Onur Vatansever ekibinin ikinciliği elde ettiği toplam 454 kilometrelik rallinin üçüncüsü ise, BC Vision Motorsport takımından Skoda Fabia R5 ile Burak Çukurova-Vedat Bostancı oldu.
Sınıf N'de Mitsubishi Lancer Evo IX ile Mehmet Çocuk-Ahmet Akbıçak, Sınıf 4'te Ford Motorsport Türkiye'den Ümit Can Özdemir-Batuhan Memişyazıcı, Sınıf 1'de Mitsubishi Lancer Evo IV ile Sadık Bilgimer-Ömer Akbelen ekipleri birincilikleri paylaşırken, Gürol Baran ile yarışan Tuğçe Öztürk "En İyi Kadın Co-Pilot", Ford Fiesta R2 ile yarışan And Sunman da "En İyi Genç Pilot" ödüllerinin sahibi oldular.

banner277
Rallinin ilk özel etabı Girne SSS'de en iyi zamanın sahibi olan ve yarış boyunca başarılı bir performans sergileyen genç sporcu Cevdet Alptürk-Mustafa Yücener ikilisi ise "Yarışın Kahramanları" özel ödülüne layık görüldüler.
35 yaş üzeri ralli otomobillerine açık Historic klasmanında ise, Gerçek Sunman-Bahar Sunman ekibi Murat 131 ile birinciliği kazanırken, Nüvit Karakaşlı-Tuğkan Erden ekibi VW Golf MKI ile ikinci sırada finişe ulaştılar.
Ralli sonunda Girne Yat Limanı'nda büyük bir görsel şölen ile gerçekleştirilen finiş seremonisi ve ödül töreninde, dereceye giren sporcular haricinde organizasyona katkıda bulunan firmaların yöneticilerine Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve KKTOK Başkanı Tigin Kişmir tarafından plaket verildi
 

banner288
Son Güncelleme: 04.06.2018 11:28
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alayköy Tahıl Festivali Cuma Günü Başlıyor...
Alayköy Tahıl Festivali Cuma Günü Başlıyor...
YDÜ’de Çevre Sempozyumu ve Çalıştayı Düzenleniyor...
YDÜ’de Çevre Sempozyumu ve Çalıştayı Düzenleniyor...
Partilerin Yerel Seçim Pusulasındaki Sıralaması Kurayla Belirlendi
Partilerin Yerel Seçim Pusulasındaki Sıralaması Kurayla Belirlendi
Ykp Genel Sekreteri Kanatlı, Reynar’ın Açıklamalarını Değerlendirdi
Ykp Genel Sekreteri Kanatlı, Reynar’ın Açıklamalarını Değerlendirdi
400 Bin Tl’lik İkramiye Teslim Edildi
400 Bin Tl’lik İkramiye Teslim Edildi
Sertoğlu, Vatanseverler Derneği’nin Düzenlediği İftara Katıldı
Sertoğlu, Vatanseverler Derneği’nin Düzenlediği İftara Katıldı
Sertoğlu, KKTC Uluslararası Fuarı’nı Ziyaret Etti
Sertoğlu, KKTC Uluslararası Fuarı’nı Ziyaret Etti
Tıp-İş, Nalbantoğlu Yoğun Bakım Servisindeki Kritik Hastaların Tedavilerinde Ciddi Sorunlar Yaşanabileceğine Dikkat Çekti
Tıp-İş, Nalbantoğlu Yoğun Bakım Servisindeki Kritik Hastaların Tedavilerinde Ciddi Sorunlar Yaşanabileceğine Dikkat Çekti
“Uluslararası Yaz Sevinci Çocuk Şenliği” 7-12 Haziran Tarihleri Arasında Düzenlenecek!
“Uluslararası Yaz Sevinci Çocuk Şenliği” 7-12 Haziran Tarihleri Arasında Düzenlenecek!
Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri… Propaganda Süreci Başladı!
Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri… Propaganda Süreci Başladı!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim