banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 23°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99171
ALTIN
193.398
DOLAR
4.5921
STERLİN
6.1943
EURO
5.3613
Yargıçlıktan istifa gerekçelerini açıkladı
YARGIÇLIKTAN İSTİGA GEREKÇELERİNİ AÇIKLADI
Balayına uyuşturucu ile geldi
BALAYINA UYUŞTURUCU İLE GELDİ
En çok yağış alan bölgeler
EN ÇOK YAĞIŞ ALAN BÖLGELER
Ercan'da uyuşturucu
ERCAN'DA UYUŞTURUCU
banner282

Kuzey Kıbrıs Rallisi'ni Deniz Fahri-Barış Kalfaoğlu kazandı

Gülgün Süt ana sponsorluğunda Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu'nun düzenlediği Kuzey Kıbrıs Rallisi muhteşem bir finalle sona erdi. 01-03 Haziran tarihleri arasında, 3 gün boyunca büyük çekişmenin yaşandığı rallide birinciliği Rocks Hotel sponsorluğunda Ford Motorsport Türkiye adına yarışan Deniz Fahri-Barış Kalfaoğlu ikilisi kazandı.

Kuzey Kıbrıs Rallisi'ni Deniz Fahri-Barış Kalfaoğlu kazandı

Gülgün Süt ana sponsorluğunda Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu'nun düzenlediği Kuzey Kıbrıs Rallisi muhteşem bir finalle sona erdi. 01-03 Haziran tarihleri arasında, 3 gün boyunca büyük çekişmenin yaşandığı rallide birinciliği Rocks Hotel sponsorluğunda Ford Motorsport Türkiye adına yarışan Deniz Fahri-Barış Kalfaoğlu ikilisi kazandı.

03 Haziran 2018 Pazar 23:16
Kuzey Kıbrıs Rallisi'ni Deniz Fahri-Barış Kalfaoğlu kazandı

Gülgün Süt ana sponsorluğunda Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu'nun düzenlediği Kuzey Kıbrıs Rallisi muhteşem bir finalle sona erdi. 01-03 Haziran tarihleri arasında, 3 gün boyunca büyük çekişmenin yaşandığı rallide birinciliği Rocks Hotel sponsorluğunda Ford Motorsport Türkiye adına yarışan Deniz Fahri-Barış Kalfaoğlu ikilisi kazandı.

Yine aynı takımdan bir diğer Ford Fiesta R5 ile Yağız Avcı-Onur Vatansever ekibinin ikinciliği elde ettiği toplam 454 kilometrelik rallinin üçüncüsü ise BC Vision Motorsport takımından Skoda Fabia R5 ile Burak Çukurova-Vedat Bostancı oldu.

banner277

Sınıf N'de Mitsubishi Lancer Evo IX ile Mehmet Çocuk-Ahmet Akbıçak, Sınıf 4'te Ford Motorsport Türkiye'den Ümit Can Özdemir-Batuhan Memişyazıcı, Sınıf 1'de Mitsubishi Lancer Evo IV ile Sadık Bilgimer-Ömer Akbelen ekipleri birincilikleri paylaşırken, Gürol Baran ile yarışan Tuğçe Öztürk "En İyi Kadın Co-Pilot", Ford Fiesta R2 ile yarışan And Sunman da "En İyi Genç Pilot" ödüllerinin sahibi oldular. Rallinin ilk özel etabı Girne SSS'de en iyi zamanın sahibi olan ve yarış boyunca başarılı bir performans sergileyen genç sporcu Cevdet Alptürk-Mustafa Yücener ikilisi ise "Yarışın Kahramanları" özel ödülüne layık görüldüler.

35 yaş üzeri ralli otomobillerine açık Historic klasmanında ise Gerçek Sunman-Bahar Sunman ekibi Murat 131 ile birinciliği kazanırken, Nüvit Karakaşlı-Tuğkan Erden ekibi VW Golf MKI ile ikinci sırada finişe ulaştılar.

Ralli sonunda Girne Yat Limanı'nda büyük bir görsel şölen ile gerçekleştirilen finiş seremonisi ve ödül töreninde, dereceye giren sporcular haricinde organizasyona katkıda bulunan firmaların yöneticilerine Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve KKTOK Başkanı Tigin Kişmir tarafından plaketler takdim edildi.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yargıçlıktan istifa gerekçelerini açıkladı
Yargıçlıktan istifa gerekçelerini açıkladı
Yiğitcan Hekimoğlu, rüzgar gibi esmeye devam ediyor
Yiğitcan Hekimoğlu, rüzgar gibi esmeye devam ediyor
GAÜ, 21. yüzyıl yenilikçi sınıf öğretmenlerini yetiştiriyor
GAÜ, 21. yüzyıl yenilikçi sınıf öğretmenlerini yetiştiriyor
LAÜ Diş Hekimliği Fakültesi açıldı
LAÜ Diş Hekimliği Fakültesi açıldı
Birol Karaman Girne çarşısı’nda Girnelilerle buluştu
Birol Karaman Girne çarşısı’nda Girnelilerle buluştu
“Ustalara Selam Olsun” konseri yarın akşam
“Ustalara Selam Olsun” konseri yarın akşam
Yüksek Seçim Kurulu’nda yarın ad çekme var
Yüksek Seçim Kurulu’nda yarın ad çekme var
Bay-Sen Saffet Soykal’ın Ölümü Nedeniyle Mesaj Yayımladı!
Bay-Sen Saffet Soykal’ın Ölümü Nedeniyle Mesaj Yayımladı!
Harmancı, KKTC Uluslararası Fuarı Ve Lefkoşa Açık Pazar’ı Ziyaret Etti!
Harmancı, KKTC Uluslararası Fuarı Ve Lefkoşa Açık Pazar’ı Ziyaret Etti!
Yeşil Barış Hareketi 6. Kısa Film Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buluyor
Yeşil Barış Hareketi 6. Kısa Film Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buluyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim