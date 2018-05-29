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Kuzey Kıbrıs Rallisi 1 Haziran’da Başlıyor...

3 GÜN SÜRECEK RALLİ BU YIL İLK KEZ TÜRKİYE RALLİ ŞAMPİYONASI TAKVİMİNDE DE YER ALIYOR.

Kuzey Kıbrıs Rallisi 1 Haziran’da Başlıyor...

3 GÜN SÜRECEK RALLİ BU YIL İLK KEZ TÜRKİYE RALLİ ŞAMPİYONASI TAKVİMİNDE DE YER ALIYOR.

29 Mayıs 2018 Salı 10:24
Kuzey Kıbrıs Rallisi 1 Haziran’da Başlıyor...

3 GÜN SÜRECEK RALLİ BU YIL İLK KEZ TÜRKİYE RALLİ ŞAMPİYONASI TAKVİMİNDE DE YER ALIYOR

RALLİYE KKTC VE TÜRKİYE’DEN 44 OTOMOBİL KATILIYOR… RALLİDE 400 KİLOMETRE KAT EDİLECEK

Kuzey Kıbrıs Rallisi bu yıl Türkiye ve KKTC’den 44 otomobilin katılımıyla 1-3 Haziran’da 12 etapta yapılıyor.

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) tarafından devlet çatısı altında düzenlenen Kuzey Kıbrıs Rallisi, bu yıl ilk kez bu yıl Türkiye Ralli Şampiyonası takviminde yer alıyor.

Ülkenin en önemli motorspor organizasyonu olarak nitelenen üç gün sürecek ralli Gülgün Süt Ürünleri’nin ana sponsorluğunda Turizm ve Çevre Bakanlığı, Spor Dairesi, Lefkoşa Türk Belediyesi ve Girne Belediyesi’nin katkılarıyla düzenleniyor.

BASIN TOPLANTISI

KKTOK Başkanı Tigin Kişmir, Golden Tulip Otel’de yer alan basın toplantısında, Kuzey Kıbrıs Rallisi’nin ilk kez Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’nun yarışma takviminde Akdeniz Rallisi olarak yer aldığını ifade etti.

Rallinin Kuzey Kıbrıs’ın en eski motor sporu olduğunu kaydeden Kişmir, hedeflerini Kuzey Kıbrıs Rallisi’ni daha da ileriye götürmek, Türkiye Ralli Şampiyonası Takvimi’nde kalıcı olmak şeklinde açıkladı.

Devlet çatısı altında yapılan organizasyonda Kuzey Kıbrıs’ın geleneksel yiyecek, doğal ve kültürel zenginliklerinin de tanıtılmaya çalışılacağını belirten Kişmir, rallinin BRT’den canlı yayınlanacağını da ifade etti. Kişmir, rallinin organizasyon maliyetinin 330 bin TL civarında olacağını söyledi.

DEĞİRMENCİOĞLU

Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu, Kuzey Kıbrıs Rallisi (Akdeniz Rallisi’nin) Türkiye Ralli Şampiyonası’nın birinci ayağı olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve rallinin Türkiye Ralli Şampiyonası takviminde kalıcılaşması için birlikte çalışacaklarını ifade etti.

BETMEZOĞLU

Kuzey Kıbrıs Rallisi ana sponsoru Gülgün Süt Ürünleri Direktörü Yunus Betmezoğlu, yarışmaya sponsor olmaktan memnun olduklarını ve desteklerinin devamlı olacağını söyledi.

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SEZİNLER

KKTOK Asbaşkanı Mahmut Sezinler, konuşmasında Kıbrıs Türklerine uygulanan kısıtlamalara işaret ederek, Kuzey Kıbrıs Rallisi’nin Türkiye Ralli Şampiyonası takviminde yer almasının bahse konu kısıtlamaların bir derecede kırılması anlamı taşıdığını ifade etti.

Motor rallisinin, Kıbrıs Türkü’nün sportif alanda dünyaya açılabileceği tek kapı olduğunu ileri süren Sezinler, bu nedenden dolayı devletin “daha fazla önem vermesi” gerektiğini kaydetti.

FAHRİ

Kıbrıslı Türk pilot Deniz Fahri, ev sahibi olarak yarışacak olmasından dolayı ayrı bir heyecan duyduğunu ve rallinin Kuzey Kıbrıs’ın tanıtımı için çok büyük bir katkı olacağını söyledi.

ÖZPAŞA

Kuzey Kıbrıs Rallisi Direktörü Canben Özpaşa ise pek çok şampiyonluk kazanan Yağız Avcı’nın da yarışacağını, 50 bin takipçisi bulunan içecek markası RedBull ve 200 bin takipçisi bulunan araç markası Skoda’nın da yarışmada yer alacağını kaydetti.

Özpaşa, zor ve uzun geçecek bir yarışma için hazırlıklarının tamamlandığını da kaydederek, rallide 250 kişinin görev yapacağını da sözlerine ekledi.

Ralli hakkında detaylar  https://kuzeykibrisrallisi.com/seyirciler/ adresinde yayımlandı.

CUMA AKŞAMI GİRNE YAT LİMANI'NDAN BAŞLAYACAK

1 Haziran Cuma gecesi Girne Yat Limanı’ndan start alacak Kuzey Kıbrıs Rallisi’nde Girne şehir içi etabı başlayacak.

Ekipler 2 Haziran Cumartesi günü Tirmen ve Esentepe etaplarını ikişer kez, Lefkoşa Suriçi’nde bulunan özel seyirci etabını da bir kez geçip günü noktalayacaklar.

Rallinin son günü olan 3 Haziran Pazar günü sırasıyla Balıkesir, Serdarlı ve Görneç özel etaplarını ikişer kez geçecek olan ekipler, rallinin finişi için yine Girne Yat Limanı’na gidecekler.

Toplam uzunluğu 400 kilometrenin üstünde olacak rallide ekipler, 7 özel etabın toplamı olan 112 kilometrelik özel etaplarda mücadele edecekler.

Son Güncelleme: 29.05.2018 13:57
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