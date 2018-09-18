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Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticileri Birliği Güzelyurt’ta Bahçelerin Ve Evlerin Avlularına Kadar Her Yerin Ava Açıldığını Kaydetti

“BUNDAN BÖYLE BU YÖNDE BİR KARAR ALINIRSA YÜKSEK MAHKEMEDE ARA EMRİ ALMAK İÇİN HER TÜRLÜ GİRİŞİMİ YAPACAĞIZ”

Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticileri Birliği Güzelyurt’ta Bahçelerin Ve Evlerin Avlularına Kadar Her Yerin Ava Açıldığını Kaydetti

“BUNDAN BÖYLE BU YÖNDE BİR KARAR ALINIRSA YÜKSEK MAHKEMEDE ARA EMRİ ALMAK İÇİN HER TÜRLÜ GİRİŞİMİ YAPACAĞIZ”

18 Eylül 2018 Salı 10:05
Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticileri Birliği Güzelyurt’ta Bahçelerin Ve Evlerin Avlularına Kadar Her Yerin Ava Açıldığını Kaydetti


“BUNDAN BÖYLE BU YÖNDE BİR KARAR ALINIRSA YÜKSEK MAHKEMEDE ARA EMRİ ALMAK İÇİN HER TÜRLÜ GİRİŞİMİ YAPACAĞIZ”

Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Turgut Akçın, tüm ikazlarına rağmen, hükümetin, Güzelyurt halkının bahçelerinin ve evlerinin avlularına kadar her yeri ava açtığını kaydederek, bu durumu eleştirdi.

Akçın, bunun hem üzücü hem de düşündürücü olduğunu vurgulayarak, bundan böyle bu yönde bir karar alınırsa Yüksek Mahkemede ara emri almak için her türlü girişimi yapacaklarını belirtti.

Akçın, yazılı açıklamasında, yaban hayvanlarının su bulabildiği tek yerin bahçe içleri olduğunu, bu konuyu avcılar çok iyi bildiği için de ısrarla Güzelyurt bahçe içlerini ava açtırmak için her türlü çareye baş vurduklarını kaydetti.

Avcıların avundukları tek şeyin, Fassaların yüksekten uçtukları ve açılan ateşle bahçelere zarar verilmediği olduğunu savunan Akçın, bundan böyle, üreticinin alın teri ve büyük masraflar yaptığı, çok zor şartlar altında ürettiği ürüne zarar verilmemesi için bahçe içlerinin ava kapatılmasını ümit ettiklerini söyledi.

Akçın yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bahçe evlerinde oturanlar ya eve kapandılar veya evlerini kapatıp kaçtılar. Sulama borularının vurulduğu, bazı kişilerin şaşma yediği, bazı evlerin camlarının kırıldığı, bazı bahçelerden Zeytin ve diğer meyvelerin toplandığı ve zarar verildiği, insanların bahçelerine gidemediği, şikayetler arasında. Üreticilerin izni ve onayı alınmadan Bakanlar Kurulunun bahçe içlerini ava açması için böyle bir karar alması üzücü olduğu kadar düşündürücüdedir.

Görüş aldığımız bazı hukukçular Yüksek Mahkemeye baş vurulması halinde ara emri alınabilmekte görüşündedir ve bu yönde bundan böyle bir karar alınırsa Yüksek Mahkemede ara emri almak için Birliğimiz her türlü girişimi yapacaktır.”

Son Güncelleme: 18.09.2018 13:46
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