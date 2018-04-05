KUZEY KIBRIS NARENCİYE ÜRETİCİLER BİRLİĞİ, PAZARTESİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ DÜZENLİYOR

Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticiler Birliği, Lefke Avrupa Üniversitesi’yle (LAÜ) iş birliğiyle narenciye üreticilerini bilgilendirmek amacıyla pazartesi seminer düzenliyor.



Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre seminer, birlik lokalinde saat 17.30’da verilecek



LAÜ Tarım Bilimleri Fakültesi ile müştereken narenciye üreticilerini sezon başı bilgilendirmek amacıyla düzenlenecek seminerde, LAÜ Tarım Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Atila Aşkın ile Prof. Dr. Önder Tuzcu konuşmacı olacak.



Seminerde ayrıca, “turunçgillerde yapılan gübreleme ve budama yanlışları” ve “üreticilerden gelecek narenciyede yaşanan pratikte sorunlar” tartışılacak.