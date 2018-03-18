KUZEY KIBRIS MİTT 2018’DE TEMSİL EDİLDİ...

ATAOĞLU: “SON 1.5 YIL TURİZMDE ÖNEMLİ BİR BAŞARI HİKAYESİ”

Kuzey Kıbrıs markası, Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen Moskova Seyahat ve Turizm Fuarı’nda MITT 2018’de temsil edildi.

Bakanlık ve sektör yetkililerinin ülkeye daha fazla ülkeden turist gönderilmesine ve karşılıklı işbirliği olanaklarının gelişmesine yönelik olarak uluslararası tur operatörleri ile görüşmeler gerçekleştirilen fuarda ayrıca zengin görsellerle donatılmış standı ziyaret eden konuklara kitle, kültür, sağlık, eko ve diğer alternatif turizm çeşitleri tanıtıldı.

Turizm ve Çevre Bakanlığı açıklamasına göre, Rus tur operatörleri, hava yolu şirketleri, seyahat acenteleri, turizm yazarları, turizm teknolojisi üreten firmalar, restoranlar, turizm birlikleri, oteller, gemi turizmi şirketleri, turizm pazarlama şirketleri ve turizm sektöründe faaliyet gösteren birçok profesyonelin ilgi gösterdiği fuarı yaklaşık 30 bin kişi ziyaret etti. Bu yıl 25.si gerçekleştirilen fuar, dünyanın da en büyük 5 turizm fuarı arasında gösteriliyor.



“KUZEY KIBRIS KABUL GÖREN BİR DESTİNASYON OLMA YOLUNDA...”

Turizm Ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, “Kuzey Kıbrıs son 1,5 yılda turizmde önemli bir başarı hikayesine imza attı ve geleceğe güvenle bakıyor” dedi.

Turizm Ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, dünya turizm pazarının küresel, bölgesel ve yerel gelişmelere paralel olarak her geçen gün değiştiğini söyledi. Teknolojik yeniliklerden, politik anlaşmazlıklara ekonomik faktörlere kadar birçok farklı unsurun seyahat eğilimlerini belirlediğini ifade eden Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs’ın kabul gören bir destinasyon olma yolunda ilerlediğini kaydetti.



TANITIM VE PAZARLAMA ÇALIŞMALARI DOĞRUDAN ETKİLİ....

2017 yılı sonunda Turizm sektörü ve ekonomisinin, adaya gelen turist sayısının, toplam yolcu sayılarının, gecelemelerin ve doluluk oranlarının zirve yaptığını ifade eden Ataoğlu, Tanıtım ve pazarlama çalışmalarının bu rakamlara doğrudan etki ettiğini söyledi.

“Bu bilinçle 2019 ‘a yönelik olarak tur operatörleri nezdinde ve çeşitli mecralarda tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini sürdüreceğiz” diyen Bakan Ataoğlu, "Birçok turizm çeşidi ile ziyaretçilere alternatif tatil imkanları sunan ülkemiz, yaklaşık 22 bin yatak kapasitesi, yüksek standartlı tesislerimiz yanısıra küçük orta ölçekli tesislerde de alternatif turizm çeşitleri ile hizmet vermektedir" şeklinde konuştu.

Bakan Ataoğlu,” tatil tercihlerini geçmişten bugüne ülkemizden yana kullanan ülkelerdeki tanıtım organizasyonlarına ve fuarlara özel bir önem veriyoruz." şeklinde konuştu.

Bakan Fikri Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs’ın tanıtım stratejisinde köklü değişikliğe gittiğini vurgulayarak daha önce sadece deniz, kum, güneş temalı tanıtımların sağlık, EKO, spor gibi daha farklı alanlarla zenginleştirildiğini belirtti.