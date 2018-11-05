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Kuzey Kıbrıs, Londra’da tanıtılıyor

Kuzey Kıbrıs, Londra’da tanıtılıyor

05 Kasım 2018 Pazartesi 17:55
Kuzey Kıbrıs, Londra’da tanıtılıyor

WORLD TRAVEL MARKET 2018 TURİZM FUARI’NDAKİ KKTC STANDINI, TC KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERSOY DA ZİYARET ETTİ
 

Turizm ve Çevre Bakanlığı, Londra’da 5-7 Kasım tarihleri arasında düzenlenen World Travel Market 2018 Turizm Fuarı’nda KKTC’yi temsil ediyor.
Dünyanın ikinci büyük turizm fuarı olarak kabul edilen World Travel Market (WTM), Excel Fuar Merkezi’nde dünya turizm sektörünün önde gelen temsilcilerini ağırlıyor.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, fuarın ilk gününde KKTC Standı’nı ziyaret ederek çeşitli temaslarda bulundu. Ataoğlu’na,  KKTC Londra Temsilcisi Oya Tuncalı, Özel Kalem Müdürü Türker Yüksel ve KKTC Londra Turizm Koordinatörü Kadir Doruhan eşlik etti.
World Travel Market 2018 Turizm Fuarı’na bu yıl yaklaşık 181 Ülkeden 4,600 firma katılıyor.3 gün boyunca devam edecek fuarın 52 bin turizm profesyoneli tarafından ziyaret edilmesi bekleniyor.
World Travel Market Turizm Fuarı’ndaki KKTC standı son iki yıldan beri kullanılan ve birçok beğeni almış olan “Kıbrıs Türk köy evi” konsepti ve dünyaca ünlü İngiliz şair, oyun yazarı ve oyuncu William Shakespeare tarafından yazılan Othello trajedisinin yer aldığı Mağusa şehrinin Othello Kalesi’nin bir bölümü yer alıyor.
Bakanlığın turizm sektörü ile işbirliğinde, yurtdışı turizm tanıtım ve pazarlama çalışmaları kapsamında katılım sağlandığı fuarın, direkt olarak tüketiciye ulaşılması ve aynı zamanda tur operatörleri ile de tanışma ve Kuzey Kıbrıs’ı tanıtma fırsatlarının değerlendirilmesi sağlanacak.
ATAOĞLU: “HEDEFİMİZ İNGİLTERE PAZARINI BÜYÜTMEK” 
KKTC standını ziyaret ederek sektör temsilcileri ile görüşen Bakan Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs standına gösterilen ilgiden dolayı memnun oldu.
Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, World Travel Market’i ziyareti esnasında yaptığı açıklamada, İngiltere pazarının KKTC açısından çok önemli olduğunu, bu pazarın daha fazla büyümesi için tanıtma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
Ataoğlu görev süresi içerisinde turizmin daha iyi noktalara taşınabilmesi için adımlar attıklarını belirterek, İngiltere pazarını arzu edilen seviyelere taşıyacaklarını da vurguladı. 
TC KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERSOY, KKTC STANDINI ZİYARET EDEREK BAKAN ATAOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ
Fuarın ilk gününde TC Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, KKTC Standı’nı ziyaret ederek, bakan Ataoğlu ile görüştü.
KKTC turizminin tanıtım ve pazarlama çalışmalarında her zaman işbirliği içerisinde olduklarını söyleyen Ersoy, yeni projelerin de gündemde olduğuna değindi.
Bakan Ataoğlu, İngiltere pazarının daha da güçlenmesi için Türk Hava Yolları’na ait bir uçağın Antalya üzerinden Ercan Havalimanı’na touchdown sefer düzenlemesi için Bakan Ersoy ile bir çalışma başlattıklarını söyleyerek, Londra’dan Kuzey Kıbrıs’a seyahat edecek yolcuların Antalya’da kısa süreli beklemeli olarak adaya gelebileceklerini belirtti.
TUR OPERATÖRLERİ İLE ETKİN TANITIM
Bu yıl Bakanlık olarak İngiltere’de faaliyet gösteren tur operatörlerine reklam katkısı yaptıklarını ifade eden Ataoğlu, tur operatörlerinin de reklam için büyük bütçeler ayırdığını söyledi.
2018 Eylül ayında reklamların başladığına değinen Ataoğlu, reklam kampanyasının yıl sonuna kadar devam edeceğini vurguladı.
Günümüz teknolojisinde büyük kitlelere ulaşmak için digital medyanın kullanıldığına değinen Ataoğlu, reklam kampanyasında bu yıl %70 digital medyayı kullandıklarını, basılı medyaya ise  %30’luk bir bütçe ayırdıklarını kaydetti. 
Türkiye’den gelen turistlerin yanı sıra, Avrupa’dan gelen turistlere alternatif turizm imkanları sunduklarını da söyleyen Ataoğlu, ”Kuzey Kıbrıs’ta bakir kalmış  görülmesi, gezilmesi gereken çok fazla zengin tarih ve kültür var. Biz bu kültürü, bu güzellikleri  Adaya gelen misafirlerimizle12 ay boyunca paylaşmak istiyoruz” diye konuştu.
KIBRIS TÜRK KÜLTÜRÜ SERGİLENİYOR
KKTC Standını ziyaret eden misafirlere; hellim böreği, gül şurubu, çörek, sumada, limonata, brandi, şarap, zivaniya, çitlembikli bidda, üzüm sucuğu, badem, pastelli, çay ve Türk kahvesi ikram ediliyor.
Standda ayrıca Dizayn 74, geleneksel bir çömlek tezgahı kullanarak, ülkeye özgü toprak el sanatlarını icra ederken, tamamlanmış olan çeşitli toprak el sanatı ürünleri de sergileniyor. Ayrıca sele, sepet, sesta ve sandalye örme gibi hasır sanatı çalışmaları da bakanlık personeli Kemal İyikalp tarafından sergilenip, üretimi icra ediliyor.
SEKTÖR TEMSİLCİLERİ DE FUARDAKİ YERİNİ ALDI
World Travel Market’te yer alan KKTC standında Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB), Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB), Kıbrıs Türk Rehberler Birliği (KITREB), Kıbrıs Türk Restorancılar Birliği (RES-BİR),  Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi ve Karpaz Eko Turizm Birliği tanıtımlarını gerçekleştiriyor. 
 

Son Güncelleme: 05.11.2018 20:59
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