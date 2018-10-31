Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu heyeti Anıtkabiri ziyaret edecek

KKTC’deki Lions Kulüplerini bir çatı altında toplayan Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu’ndan bir heyet, 10 Kasım Atatürük’ün anma etkinlikleri çerçevesinde Anıtkabir’i ziyaret edecek.

Lions Kulüpleri Federasyonu ve Üye Kulüp Başkan ve Yöneticilerinden oluşan 31 Kişilik kafile, 2 Kasım Cuma günü Ankara’ya gidecek. Aynı gün Anıtkabir’e gidilerek Atatürk’ün aziz hatırasına saygı gösterilecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Ankara gezisi sırasında KKTC Ankara Büyükelçiği’ne nezaket ziyareti ve Ankara’da ikiz kulüplerle ortak etkinlikler gerçekleştirilecek.

