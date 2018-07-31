Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu Eğitim Okulu 2018-2019 Çalışma Dönemi Eğitim Ve Bilgilendirme Seminerleri Yapıldı

Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu Eğitim Okulu 2018-2019 çalışma dönemi eğitim ve bilgilendirme seminerlerinden ilki Rauf Denktaş Üniversitesi'nde gerçekleştirdi.

Federasyon Başkanı Şansel Soyel yaptığı yazılı açıklamada, seminerde 80 Lions’un yedi değişik konuda eğitim aldığını kaydetti.

Seminer sonunda katılımcılara katılım sertifikası da verildi.

