Kuzey Kıbrıs Kafkas Derneği, anma etkinliği düzenliyor

Kuzey Kıbrıs Kafkas Derneği, “21 Mayıs 1864 Çerkez Sürgünü’nün 154. Yılını Unutmadık” sloganıyla anma etkinliği düzenliyor.Verilen bilgiye göre, 20 Mayıs Pazar günü Girne Belediyesi’nin yanında saat 14.00’te toplanılacak ve kortej halinde Girne Yat Limanı’na yürünecek. Açıklama, yat limanında olacak, duaların okunmasının ardından denize çelenk atılacak.
Kuzey Kıbrıs Kafkas Derneği Genel Başkanı Osman Alpay, Kafkasya coğrafyasında yaşayan halkların çarlık Rusya zorbalığıyla yurtlarından sürüldüğünü belirterek, “Atalarımızın acılarını unutmadık. Etkinliği Girne’de yapma nedenimiz Akdeniz’deki kayıp atalarımızı da anmak” dedi.