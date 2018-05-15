Kuzey Kıbrıs Kafkas Derneği, “21 Mayıs 1864 Çerkes Sürgünü”nün 154. Yıldönümü etkinliği...

:Kuzey Kıbrıs Kafkas Derneği, “21 Mayıs 1864 Çerkes Sürgünü”nün 154. yıldönümü nedeniyle Pazar günü saat 14.00’de Girne Limanı’nda anma programı düzenleyecek.
15 Mayıs 2018 Salı 10:08
Son Güncelleme: 15.05.2018 13:38
Kuzey Kıbrıs Kafkas Derneği, “21 Mayıs 1864 Çerkes Sürgünü”nün 154. yıldönümü nedeniyle Pazar günü saat 14.00’de Girne Limanı’nda anma programı düzenleyecek.
:Kuzey Kıbrıs Kafkas Derneği, “21 Mayıs 1864 Çerkes Sürgünü”nün 154. yıldönümü nedeniyle Pazar günü saat 14.00’de Girne Limanı’nda anma programı düzenleyecek.