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Kuzey Kıbrıs Kafkas Derneği, “21 Mayıs 1864 Çerkes Sürgünü”nün 154. Yıldönümü etkinliği...

Kuzey Kıbrıs Kafkas Derneği, “21 Mayıs 1864 Çerkes Sürgünü”nün 154. yıldönümü nedeniyle Pazar günü saat 14.00’de Girne Limanı’nda anma programı düzenleyecek.

Kuzey Kıbrıs Kafkas Derneği, “21 Mayıs 1864 Çerkes Sürgünü”nün 154. Yıldönümü etkinliği...

Kuzey Kıbrıs Kafkas Derneği, “21 Mayıs 1864 Çerkes Sürgünü”nün 154. yıldönümü nedeniyle Pazar günü saat 14.00’de Girne Limanı’nda anma programı düzenleyecek.

15 Mayıs 2018 Salı 10:08
Kuzey Kıbrıs Kafkas Derneği, “21 Mayıs 1864 Çerkes Sürgünü”nün 154. Yıldönümü etkinliği...


:Kuzey Kıbrıs Kafkas Derneği, “21 Mayıs 1864 Çerkes Sürgünü”nün 154. yıldönümü nedeniyle Pazar günü saat 14.00’de Girne Limanı’nda anma programı düzenleyecek.

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Dernekten yapılan açıklamada, Girne Belediyesi binası karşısında bulunan açık alanda buluşularak toplu yürüyüş korteji oluşturulacağı, Girne Limanı’nda basın açıklaması yapıldıktan sonra denize çelenk bırakılacağı belirtildi.
 

Son Güncelleme: 15.05.2018 13:38
Anahtar Kelimeler:
21MayısçeskesSürgünü
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