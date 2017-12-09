KUZEY KIBRIS, İZMİR TURİZM FUARI’NDA TANITILIYOR

Kuzey Kıbrıs, 11. İzmir Turizm Fuarı’nda tanıtılıyor.

Kuzey Kıbrıs Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği’nden (KITUUYAD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve çeşitli ülkelerden turizm acenteleri, oteller, turizmle direkt ya da dolaylı olarak bağlantılı çalışan sektörlerin yer aldığı fuardaki 71 metrekarelik stantta KKTC’den Turizm ve Çevre Bakanlığı, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KTOB), Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB), Akdeniz Eko-Agro Turizm Derneği, Restorancılar Birliği, KITUYAD ve ZOOM dergi grubu yer alıyor.

Fuar ile eş zamanlı olarak 3. Uluslararası Gastronomi Turizmi Kongresi de gerçekleştiriliyor.

Fuarda, KKTC standını Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un da ziyaret ettiği bildirildi.