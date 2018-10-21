Kuzey Kıbrıs'ı teknoloji adasına dönüştürmek üzere projesi hazırlanan ve iki yıldan kısa sürede tamamlanma aşamasına gelen ODTÜ Kaltev, 2019 Ocak itibarıyla faaliyete geçecek

BİLİŞİM, ENERJİ, MODERN TARIM VE GÜVENLİK TEMALI ARAŞTIRMALARIN YÜRÜTÜLECEĞİ ODTÜ KALTEV'DE İLK OLACAK ŞEKİLDE SOSYAL BİLİMLERE YÖNELİK DE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR YÜRÜTÜLECEK



ODTÜ REKTÖRÜ PROF. DR. MUSTAFA VERŞAN KÖK: "TÜRKİYE'NİN İLK TEKNOKENTİNİN MİMARI ODTÜ, KALTEV İLE ADADA TEKNOLOJİ ODAKLI KALKINMA DEVRİMİNİN BAŞLATICISI OLMAYI HEDEFLİYOR"



ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPÜSÜ REKTÖRÜ PROF. DR. NAZİFE BAYKAL: "KALTEV, KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'Nİ ÖNDE GELEN BİR BİLİM VE TEKNOLOJİ EKOSİSTEMİNE DÖNÜŞTÜRME YOLUNDA HIZLA İLERLİYOR"

Kuzey Kıbrıs'ı teknoloji adasına dönüştürmek üzere projesi hazırlanan ve iki yıldan kısa sürede tamamlanma aşamasına gelen ODTÜ Kalkanlı Teknoloji Vadisi, (KALTEV), 2019 Ocak itibarıyla faaliyete geçecek.

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kuzey Kıbrıs'ta Ar-Ge ve teknoloji üretiminin merkezi olacak ODTÜ KALTEV'in temelinin geçen yıl mayıs ayında atıldığını hatırlattı.

Türkiye'nin ilk teknokentinin mimarı ODTÜ'nün, KALTEV ile adada teknoloji odaklı kalkınma devriminin başlatıcısı olmayı hedeflediğini belirten Kök, "Bu misyonu ile ODTÜ KALTEV, Kuzey Kıbrıs'taki sayısı 100 bini geçen öğrenciyi, yüzlerce araştırmacıyı, endüstri kuruluşlarını, girişimcileri ve TÜBİTAK, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Koordinasyon Ofisi ile sivil toplum kuruluşları gibi paydaşları bir araya getirecek." dedi.

İNOVATİF ARAŞTIRMACILAR BİR ARAYA GELECEK

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rektörü Prof. Dr. Nazife Baykal ise KALTEV'in teknolojik üretim gerçekleştiren firmalar ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve dünyanın sorunlarına çözüm getirmek için çalışan inovatif araştırmacıları bir araya getirmeyi amaçladığını dile getirdi.

KALTEV’in öncelikli araştırma alanlarının bilişim, enerji, modern tarım ve güvenlik olarak belirlendiğini hatırlatan Baykal, ODTÜ KALTEV'de, sürdürülebilirlik, siber güvenlik, bilişim teknolojileri, yenilenebilir enerji, ileri malzemeler, akıllı sistemler, sağlık teknolojileri, su ve atık yönetimi gibi modern çağın ihtiyaç alanlarına çözüm üretecek araştırmaların yapılacağını söyledi.

Teknoloji Vadisi inşaatının tüm hızıyla sürdüğünü dile getiren Baykal, "Kuzey Kıbrıs'ı teknoloji adasına dönüştürmek üzere başlanan ve iki yıldan kısa sürede tamamlanma aşamasına gelen ODTÜ KALTEV, ocak itibarıyla faaliyete geçecek. ODTÜ KALTEV, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni önde gelen bir bilim ve teknoloji ekosistemine dönüştürme yolunda hızla ilerliyor." bilgisini verdi.

ODTÜ KALTEV'in bünyesinde, laboratuvarlar, kuluçka ve girişimcilik merkezleri ile teknoloji firmalarının yer alacağına işaret eden Baykal, ODTÜ KALTEV'de Akıllı Sistemler Laboratuvarı, İleri Malzeme Laboratuvarı, THz ve META Laboratuvarı, Enerji Yönetimi Laboratuvarı, Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı, Siber Savunma ve Kriptografi, Su Kaynakları Laboratuvarı, Sosyal Bilimler (SosyoKent) ve Akdeniz Araştırmaları Laboratuvarı'nın yer alacağını bildirdi.

YENİ MODEL SOSYOKENT KURULUYOR

ODTÜ KALTEV'de yeni bir modelin ilk kez hayata geçirileceğini aktaran Baykal, ODTÜ KALTEV SosyoKent'te, sosyal bilimlere yönelik bilimsel araştırmaların sürdürüleceğini ve toplumsal hizmet misyonu çerçevesinde üretilen bilgilerin toplumsal faydaya dönüştürülebilmesi için çalışma ve girişimlerin yürütüleceğini ifade etti.

Baykal, KALTEV SosyoKent'te Akdeniz çalışmaları araştırma grubunun kurulacağını ve Doğu Akdeniz, Orta Doğu ve Kıbrıs odaklı sosyal, ekonomik ve bölgenin uluslararası ilişkilerine dair bilimsel araştırmaların yapılacağını vurguladı.

Nazife Baykal, merkezde ayrıca STEM (Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik) eğitim sistemiyle ilgili çalışmaları ile Kuzey Kıbrıs'taki öğrencilere 21. yüzyıl becerilerinin kazandırılacağını sözlerine ekledi.

