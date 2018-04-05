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KUZEY KIBRIS HESTOREX’TE...

KUZEY KIBRIS HESTOREX’TE...

05 Nisan 2018 Perşembe 17:00
KUZEY KIBRIS HESTOREX’TE...
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   KUZEY KIBRIS HESTOREX’TE...

Ataoğlu: “ALTERNATİF TURİZM TÜRLERİNİN GELİŞMESİ AMACIYLA  BU ALANIN ÇAĞDAŞ, ÜLKEMİZE UYGUN İŞLEVİ YÜKSEK YASALAR VE TÜZÜKLERLE DESTEKLENMESİ KONUSUNDA GEREKENLERİN YAPILMASI İÇİN İSTEKLİ VE KARARLIYIZ”

Sağlık, spor ve alternatif turizm fuarı hestourex açıldı...

Dünya Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Kongre ve Fuarı HESTOUREX kapılarını ziyaretçilere açtı. Fuarın açılış konuşmasını Turizm Ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu yaptı.

Antalya ANFAŞ Fuar merkezinde gerçekleşen ve bu yıl 160 ülkeden 4 bin üzerinde satın alma heyetinin katılım sağladığı fuar açılışına,Turizm Ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu,  Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç, Uşak Valisi Salim Demir, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Hestourex Danışma Kurulu Başkanı Emin Çakmak, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Akdeniz Turistik Otelciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, sektör temsilcileri, yabancı katılımcılar ve davetliler katıldı.

FARKLI KONSEPTE TANITIM

Diğer şehir ve ülke stantlarında oldukça farklı düşünülerek hazırlanmış modern konsepte hazırlanan standa dev akvaryum içerisinde  profosyonel dalgıç gösterisi yapılıyor. Ayrıca kurulan dev ekranda,  ziyaretçilere  gün içerisinde 15 dakikalık sunumlar yapılıyor.

ÇAĞIMIZDA İNSANLARIN İHTİYAÇLARI STANDARTLANDIRILMIŞ KİTLESEL ÜRÜNLER İLE KARILANAMIYOR

Fuarın açılış konuşmasını yapan Ataoğlu, 19. yüzyılın sonlarına doğru şekillenen modern dönemde seyahat etme özgürlüğünün, refah artışının, çalışan haklarındaki gelişmelerin, sosyal güvenlik haklarının, teknolojik gelişmelere paralel olarak turizm ürünlerinin giderek standartlaştırılmış ve kitlelere hitap eder bir hal aldığını söyledi.

Kitlesel üretim ve tüketimin olumsuz etkilerinin yoğun olarak hissedilmeye başladığı çağımızda günümüz insanlarının ihtiyaçlarının artık standartlaştırılmış kitlesel ürünlerle karşılanamadığını ifade eden Ataoğlu, günümüzde dünya ekonomisi, çevresel tahribatın doğal bir sonucu olarak ortaya çıkan küresel ısınma ve iklim değişikliği riskine karşı sürdürülebilir bir ekonomiyi ve yaşamı yeniden oluşturma arayışı içine girdiğini söyledi.

Turizm sektörünün de bu değişimin dışında kalmasının düşünülmesinin mümkün olmadığının altını çizen Bakan Ataoğlu, deniz-güneş-kum ile geleneksel olarak başlayan turistik ürün çeşitliliğinin günümüzde heyecan verici- eğitici- eğlendirici bir şekle dönüştüğünü söyledi.

Turizm Ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 1,2 milyardan fazla insanın her yıl sınır ötesine seyahat ettiğini insanların yoğun iş ve şehir yaşamında kaybettikleri sağlıklarını; güzellik, bakım kürleri, masaj, aromaterapi, fitness, yoga ve pilates içeren, doğaya ve kendine dönüş kamplarında tekrar kazanmaya çalıştıklarını söyledi.

KUZEY KIBRIS’IN TOPLAM DÖVİZ GELİRLERİNİN YARISINA YAKININI TURİZMDEN...

Kuzey Kıbrıs’ın  toplam döviz gelirlerinin yarısına yakınının turizmden elde edildiği ifade eden Bakan Ataoğlu, “ Bizler de pek çok ülke gibi turizm ürünlerimizi çeşitlendirmek ve bu endüstriden daha çok pay almak istiyoruz. Bu kapsamda da Sağlık, spor ve alternatif turizm türlerine yatkın bütün ülkeler gibi bizler de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde somut adımlar atıyor ve gerekli yasal ve altyapısal düzenlemeleri de hayata geçiriyoruz.” İfadelerini kullandı.

Türkiye’nin dört beş saatlik uçuş mesafesinde yaşayan 1.5 milyar insanı büyük bir potansiyel olarak gördüğünü sözlerine ekleyen Ataoğlu, “Bizler ülkemizde başta Sağlık Turizmi olmak üzere spor ve diğer alternatif turizm türlerinin gelişmesi amacıyla tıpkı Türkiyemizde olduğu gibi bu alanın teşviklendirilerek, çağdaş, ülkemize uygun işlevi yüksek yasalar ve tüzüklerle desteklenmesi konusunda gerekenlerin yapılması için istekli ve kararlıyız” dedi

Ülkemiz Kuzey Kıbrıs’ın coğrafi konumu, tarihi, turistik ve insani özellikleri yanısıra, akıllı binalardan oluşan yüksek konforlu hastaneleri ile tüp bebek merkezlerindeki son teknoloji cihazları, güncel bilgi kullanan uzman hekimleri, uluslararası akreditasyonları yanısıra otellerinde sunulan medikal masaj, spa uygulamaları ve yaşlı-engelli turizminde sahip olduğu potansiyeli ile birleştirilen fiyat avantajları sayesinde sağlık turizminde tercih edilmek için gereken özelliklere sahip olduğunu da ifade eden Bakan Ataoğlu,

Kuzey Kıbrıs’ın da bu alanın aktörlerden biri olabilmesi için rol model olarak aldığı Türkiye ile birlikte çalışarak, ülkede yatırım ve işbirliği olanaklarının gelişmesi için bakanlık olarak üzerlerine düşen görevi yapacaklarını vurguladı.

Anahtar Kelimeler:
Münir KaraloğluGökcen ÖzdoğanHestourex
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