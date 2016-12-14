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14 Aralık 2016 Çarşamba 11:39

Kuzey Kıbrıs Cıttaslow Ağı Başkanı seçildi.

İtalya’da başlayan ve dünyada 230 kente yayılan Cittaslow ağına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Yeniboğaziçi Belediyesi, sonra da Lefke Belediyesi ve Mehmetçik Belediyesi’nin de dahil olmasının ardından kurulan Cittaslow başkanlığına Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir getirildi.

Kuzey Kıbrıs Cıttaslow Ağı Başkanı seçildi.
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İtalya’da başlayan ve dünyada 230 kente yayılan Cittaslow ağına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Yeniboğaziçi Belediyesi, sonra da Lefke Belediyesi ve Mehmetçik Belediyesi’nin de dahil olmasının ardından kurulan Cittaslow başkanlığına Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir getirildi.

Yeniboğaziçi Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, hafta sonu gerçekleştirilen Toprak Ana etkinliklerine de katılmak için KKTC’ye gelen Cittaslow  International Başkanı Stefano Pisani, Cittaslow International Genel Sekreteri Pier Giorgio Oliveti başkanlığında yapılan toplantıda, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir, Cittaslow Kuzey Kıbrıs ağı başkanlığına getirilirken, Hasan Karlıtaş da koordinatör oldu.

Cittaslow  International Başkanı Stefano Pisani, Cittaslow International Genel Sekreteri Pier Giorgio Oliveti, Kıbrıs ziyaretlerinde Yeniboğaziçi Belediyesi’ne Cittaslow başkenti belgesini de takdim etti.

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