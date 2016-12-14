Kuzey Kıbrıs Cıttaslow Ağı Başkanı seçildi.

İtalya’da başlayan ve dünyada 230 kente yayılan Cittaslow ağına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Yeniboğaziçi Belediyesi, sonra da Lefke Belediyesi ve Mehmetçik Belediyesi’nin de dahil olmasının ardından kurulan Cittaslow başkanlığına Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir getirildi.

İtalya’da başlayan ve dünyada 230 kente yayılan Cittaslow ağına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Yeniboğaziçi Belediyesi, sonra da Lefke Belediyesi ve Mehmetçik Belediyesi’nin de dahil olmasının ardından kurulan Cittaslow başkanlığına Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir getirildi.

Yeniboğaziçi Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, hafta sonu gerçekleştirilen Toprak Ana etkinliklerine de katılmak için KKTC’ye gelen Cittaslow International Başkanı Stefano Pisani, Cittaslow International Genel Sekreteri Pier Giorgio Oliveti başkanlığında yapılan toplantıda, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir, Cittaslow Kuzey Kıbrıs ağı başkanlığına getirilirken, Hasan Karlıtaş da koordinatör oldu.

Cittaslow International Başkanı Stefano Pisani, Cittaslow International Genel Sekreteri Pier Giorgio Oliveti, Kıbrıs ziyaretlerinde Yeniboğaziçi Belediyesi’ne Cittaslow başkenti belgesini de takdim etti.