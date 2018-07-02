Kuzey Kıbrıs Çevre Platformu Karpaz Dostları Derneği Binasına Saldırıyı Kınadı!

Kuzey Kıbrıs Çevre Platformu, Karpaz Dostları Derneği’ne ait Pamuklu Köyü’ndeki binaya yapılan saldırıyı kınadı.



Platform adına yapılan yazılı açıklamada, binanın kapısı kırılarak içerisindeki cihaz ve gereçlerin kırılmasının, Platform ve tüm sivil toplum örgütlerine yapılan bir hakaret olduğu kaydedildi.



Açıklamada, “Vahşi saldırıyı düşünce ve ifade özgürlüğüne çevre duyarlılığına, sivil toplum hareketine yapılan bir saldırı olarak görüyoruz. Böyle bir saldırı hiçbir zaman haklı gösterilemeyecek aşağılık bir olaydır. Suçlu veya Suçlular her kimse bir an önce bulunmalı teşhir edilmeli ve cezalandırılmalıdır” denildi.



