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Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği, Lübnan’da 2 Uluslararası Etkinliğe Katıldı

Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği, Lübnan’da 2 Uluslararası Etkinliğe Katıldı

10 Ekim 2018 Çarşamba 12:14
Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği, Lübnan’da 2 Uluslararası Etkinliğe Katıldı

Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği, Lübnan’da düzenlenen “10. Akdeniz Arıcılık Formu” ve “11. Arap Ülkeleri Arıcılık Konferansı”na katıldı. 

Birlikten verilen bilgiye göre, etkinliklere, Arıcılar Birliği adına başkan Kırata Kasapoğlu ve kurucu başkan Emin Bahcıvan katıldı. 

Birliğin Akdeniz Arıcılar Birliği üyeliği, geçen yıl Mısır’da düzenlenen APIMED genel kurulunda onaylanmıştı.

Akdeniz Arıcılar Birliği (FED APIMED), uluslararası düzeye yerel yardım, danışmanlık, teknik ve profesyonel destek sunan ilk arıcılık örgütüdür. FED APIMED şu anda İtalya, Fas, Fransa, Tunus, Cezayir, Lübnan, Arnavutluk, Filistin, Irak, Ürdün, Mısır ve Türkiye olmak üzere 12 ülkenin kooperatifleri ve bölgesel birlikleri bulunan 24 üyeyi birleştiriyor. 

Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği’nin hedefinin, Akdeniz Arıcılar Birliği’nin hedefleriyle ortak faydalarda buluşmak ve Kuzey Kıbrıs’ta arıcılığın gelişmesine katkı sağlamak olduğu vurgulandı. 

Son Güncelleme: 10.10.2018 15:18
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