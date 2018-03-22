Kuzey Kıbrıs'a Turist Akını

Necmi Belge

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en geniş vizyonlu ve ülkeye en çok turist taşıyan acentesi olan NTL ( Northern Tourism Agency) Kuzey Kıbrıs'a turist taşımaya devam ediyor.

Özellikle Batı, Orta, Güney Avrupa'dan KKTC'ye yılda yüzbin turist getirmeyi amaçlayan NTL'nin turları yoğun ilgi görüyor.

Bu bağlamda başta Başkent Lefkoşa olmak üzere Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve Karpaz Bölgelerine günde ortalama 1200 turist taşıyan NTL'nin dün Lefkoşa turlarını izledik.

Girne Kapısın'dan başlayarak Arabahmet,Büyükhan, Venedik Sütunu ve Selimiye (Ayasofya) Camii'yi gezen turistlerin bu yerlere hayran olduğu gözlemlendi.