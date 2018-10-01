“Kuzey Batıyı Geliştirme Hareketi”, 18 Ekim’de “Ya bir yol bul, ya bir yol aç, ya da yoldan çekil” adı altında eylem yapılması kararı aldı.



Kuzey Batıyı Geliştirme Hareketi, Alsancak ve Lapta Belediyesi’nin, Belediye başkanlarının öncülüğünde kuruldu.



Kuzey Batıyı Geliştirme Hareketi, Alsancak ve Lapta bölgelerinde yaşayan vatandaşların daha medeni, daha gelişmiş şartlarda hizmet alabilmesi, bölgenin gelişiminin önünün açılması için oluşturuldu.



Kuzey Batıyı Geliştirme Hareketi dün ilk toplantısını gerçekleştirdi ve öncelikli olarak bölgenin “kangren sorunu haline gelen” Girne-Alsancak-Lapta yolu için bir takım eylem planı kararlaştırıldı.



Buna göre Hareket, hükümetin “derhal” bu soruna çare bulması için ilgili bakanların bir kez daha bölgeye gelmesini isteyecek.



Hareketin eş başkanlıklarını bu süre içinde Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser ile Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ üstelenecek.



