KÜTÜPHANE HAFTASI DAÜ’DE ETKİNLİLERLE KUTLANACAK

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Özay Oral Kütüphanesi, 54. Kütüphane Haftası’nı çeşitli etkinliklerle kutlayacak.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, 26 Mart – 1 Nisan tarihleri arasında kutlanacak olan 54. Kütüphane Haftası, DAÜ’de 26 Mart Pazartesi günü, saat 11.00’de, Kütüphane Sergi Salonu’nda düzenlenecek olan “Kıbrıs Evlerinde Geçmişin İzleri – 2” adlı kişisel fotoğraf sergisi ile başlayacak.

Sanatçı Leyla Çınar Algül organizatörlüğünde gerçekleştirilecek olan sergi, 30 Mart tarihine kadar, 09.00 – 17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

28 Mart Çarşamba günü Özal Oral Kütüphanesi bahçesinde 11.30-12.00 saatleri arasında kitap okuma etkinliği düzenlenecek. “Okumak Değiştirir” sloganı ile gerçekleştirilecek etkinliğe, İskele Şehit İlker Karter İlkokulu öğrencileri de katılacak.

DAÜ Özay Oral Kütüphanesi Müdürü Osman Soykan 54. Kütüphane Haftası ile ilgili yaptığı açıklamada, kütüphanelerin önemine değinerek, DAÜ Kütüphanesi’nin ada ve bölgede en geniş akademik koleksiyon içeriğine sahip, uluslararası düzeyde kabul görmüş kütüphanelerden biri olduğunu ifade etti.