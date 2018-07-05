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Kutlu Adalı Yarın Akşam Anılacak… Anma Etkinliğinde Kutlu Adalı Parkı’nın Açılışı Da Yapılacak

Lefkoşa, 5 Temmuz 18 : Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), Gazeteci -Yazar Kutlu Adalı\'nın öldürülmesinin 22’nci yılı olan yarın akşam, yenilenen Kutlu Adalı Parkı’nın açılışının yapılacağını duyurdu.

Kutlu Adalı Yarın Akşam Anılacak… Anma Etkinliğinde Kutlu Adalı Parkı’nın Açılışı Da Yapılacak

Lefkoşa, 5 Temmuz 18 : Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), Gazeteci -Yazar Kutlu Adalı\'nın öldürülmesinin 22’nci yılı olan yarın akşam, yenilenen Kutlu Adalı Parkı’nın açılışının yapılacağını duyurdu.

05 Temmuz 2018 Perşembe 12:33
Kutlu Adalı Yarın Akşam Anılacak… Anma Etkinliğinde Kutlu Adalı Parkı’nın Açılışı Da Yapılacak

Lefkoşa, 5 Temmuz 18 : Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), Gazeteci -Yazar Kutlu Adalı\'nın öldürülmesinin 22’nci yılı olan yarın akşam, yenilenen Kutlu Adalı Parkı’nın açılışının yapılacağını duyurdu.
Lefkoşa Türk Belediyesi ve Kıbrıs Edebiyat Derneği işbirliğinde yenilenen Kutlu Adalı Parkı’nın açılışı, Adalı için düzenlenecek anma etkinliğinde yapılacak.

Kutlu Adalı\'nın öldürüldüğü yerden parka doğru bir yürüyüş gerçekleştirilecek ve burada anma konuşmaları yapılacak.

Lefkoşa Türk Belediyesi, Kıbrıs Edebiyat Derneği, Kutlu Adalı Vakfı, Basın Emekçileri Sendikası ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği işbirliğinde düzenlenecek anma etkinliği saat 20.00’de başlayacak.
SOYALAN: “TARİHİMİZDE KARA BİR LEKE”
Kıbrıs Edebiyat Derneği (KED) ve Lirik Şiir Grubu, gazeteci ve yazar Kutlu Adalı\'nın öldürülmesinin 22\'nci yılında bir mesaj yayımladı.
KED Asbaşkanı ve Lirik Şiir Grubu Üyesi Serkan Soyalan tarafından yapılan açıklamada, Adalı\'nın özgür düşüncelerinden ötürü evinin önünde öldürüldüğünü söyleyerek, bu olayın geride kalan 22 yılda hâlâ faili meçhuller arasında kalmasının da tarihte kara bir leke olarak kaldığını vurguladı.
Soyalan ayrıca Adalı\'yı ürettikleriyle her daim saygıyla anarak yaşatacaklarını da söyledi.
(ÖZ/ŞEB) FOTOĞRAFLI
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