LTB İLE KIBRIS EDEBİYAT DERNEĞİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Lefkoşa, 14 Mayıs 18 : Lefkoşa’nın Kızılbaş bölgesinde bulunan Kutlu Adalı Parkı’na kültür-sanat fonksiyonu kazandırılacak. Bu kapsamda, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Kıbrıs Edebiyat Derneği arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Belediyeden verilen bilgiye göre, protokole LTB adına Başkan Mehmet Harmancı ile Kıbrıs Edebiyat Derneği adına Asbaşkan Serkan Soyalan imza koydu. İşbirliği protokolüyle Kızılbaş bölgesindeki “Kutlu Adalı Parkı” yeniden düzenlenecek.

Yeni bir vizyonla düzenlenecek park bir yandan bölge halkına hizmet verirken bir yandan da kültürel, sanatsal ve sosyal faaliyetlere ev sahipliği yapacak.

HARMANCI

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Kutlu Adalı’nın bu ülkenin yetiştirdiği değerli yazarlardan, önemli fikir insanlarından biri olduğunu belirtti. Adalı’nın fikirleri yüzünden hayatından olduğunu da söyleyen Harmancı, Adalı’nın isminin 2011’den itibaren Lefkoşa’nın Kızılbaş bölgesindeki Yaprak Sokak’taki bu küçük parkta yaşatıldığını kaydetti.

Harmancı, bölgedeki çocuk nüfusundaki azalmaya paralel olarak parkın şu anki kullanımının farklılaşmasına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Mehmet Harmancı, yeni projeyle bu alanın artık edebiyatçıların, fikir ve bölge insanlarının huzurlu vakit geçirebileceği, gazetesini, kitabını okuyabileceği, kahvesini, çayını içebileceği, aynı zamanda Kutlu Adalı’yı da hissedebileceği bir alana dönüştürmeyi amaçladıklarını belirtti.

Başkan Harmancı, 6 Temmuz’da Adalı’ya layık güzel bir anma töreniyle parkın yeni kullanım düzenine geçileceğini ifade etti.

SOYALAN

Dernek Asbaşkanı Serkan Soyalan ise, ülkenin önemli araştırmacı yazar ve gazetecilerinden olan ve düşüncelerinden dolayı faili meçhul bir cinayete kurban giderek demokrasi şehidi olan Kutlu Adalı gibi bir değerin adını gerek yazım dünyasında gerekse bu tür organizasyonlarla yaşatmanın derneğin en önemli görevlerinden biri olduğunu söyledi.

Soyalan, “Sadece 6 Temmuzlarda değil dönem dönem bir takım aktivitelerle orada gerek Kutlu Adalı’nın adını yaşatmayı gerekse aydınları, düşünürleri ve gerçekten Lefkoşa’ya sahip çıkan insanlarımızı da bu parkta ağırlamayı düşünüyoruz” dedi.

