Kuryelik yapan gençler 3’er yıl hapis yatacak

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, Güney Kıbrıs ’tan KKTC’ye uyuşturucu getirirken suçüstü yakalanan Valeri Tarapai ve Sofoklis Mavroskoufi aleyhindeki kararını açıkladı. Kuryelik yapan zanlılar üçer yıl hapse mahkum edildi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, Mayıs ayında Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye uyuşturucu getirirken suçüstü yakalanan Valeri Tarapai ve Sofoklis Mavroskoufi alehindeki kararını açıkladı.

170 gram hintkeneviri, bir adet uyuşturucu öğütücüsü, uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 700 Euro nakit para ile yakalanan ve toplamda 236 gram hintkenevirini KKTC’ye getirdiğini itiraf eden Valeri Tarapai ve Sofoklis Mavroskoufi, 3’er yıl hapse mahkûm edildi.

Başkanlığını Melek Esendağlı’nın yaptığı, Yargıç Murat Soytaç ve Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi’den oluşan heyetin oy birliği ile verdiği kararı Yargıç Murat Soytaç okudu.

Mahkeme sanıkların kuryelik yaptığına bulgu yaptı

Kararı okuyan Yargıç Murat Soytaç, sanıkların Mayıs ayında Metehan Kara Giriş Kapısı’ndan HXY 350 plakalı araç ile giriş yapmak isterken araçlarında gerçekleşen aramada uyuşturucu ile yakalandıklarını anımsattı.

Soytaç, yapılan sorgulamada sanıkların ülkeye birçok kez toplamda 236 gram Hintkeneviri ithal ettikleri yönünde itirafta bulunduklarını söyledi.

Valeri Tarapai ve Sofoklis Mavroskoufi’nin Güney Kıbrıs’ta uyuşturucu işleri ile uğraşan Marious isimli kişinin yönlendirmesi ile uyuşturucu sattıklarını ve sanıkların yapılan sorgularında uyuşturucu kuryeliği yönünde ifade verdiklerini kaydeden Soytaç, işlenen suçların hafife alınmayacak suçlar olduğunun altını çizdi.

Miktar kararda etkili oldu

Soytaç, oy birliği ile verilen kararda, Tarapai ve Mavroskoufi’nin ülkeye ithal ettikleri 236 gramın azımsanmayacak bir miktar olduğunu belirterek, sanıkların ülkeye iki kez farklı tarihlerde yüksek meblağlar karşılığında uyuşturucu ithal ettiklerini kaydetti.

Uyuşturucu miktarının kararda önemli rol oynadığını kaydeden yargıç, sanıkların Mayıs ayından bu yana dilini bilmedikleri yabancı bir ülkede yargılanmak için beklediklerine dikkati çekti.

Savunma avukatlarının beyanlarının da kararda değerlendirildiğini kaydeden Soytaç, sanıkların maddi menfaat sağlamak için suçun bilincinde olduklarını Valeri Tarapai 18 yaşında, Sofoklis Mavroskoufi’nin ise 21 yaşında çok genç suçlular olduklarının altını çizdi.