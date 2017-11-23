Kuruoğlu ardında gözü yaşlı 3 çocuk ve bir eş bıraktı





Mağusa'da Başman Doğum Kliniği 'nde henüz 3 gün önce 3'üncü çocuğunu dünyaya getiren 38 yaşındaki Elçin Kuruoğlu aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti...

Mağusa dün sabah saatlerinde gelen bir ölüm haberi ile sarsıldı. Henüz 3 gün önce doğum yapan 38 yaşındaki Elçin Kuruoğlu ani gelişen bir rahatsızlık nedeni ile hayatını kaybetti. Doğum yaptığı Başman Doğum Kliniği’nde aniden fenalaşmasının ardından ambulans ile Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak genç kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, Kuruoğlu’nun ölüm sebebi ile ilgili soruşturma başlatırken, doğum sonrasında klinikte tedavi gördüğü sırada fenalaşan Kuruoğlu’nun ölümünde ihmalin bulunup bulunmadığı da araştırılıyor.

Kıbrıs Postası’ndan Nadire Bahadi'ye konuşan Başman Doğum Kliniği sahibi Mehmet Başman doktorluk kariyeri süresince daha önce böyle bir olay ile karşılaşmadığını söylerken, 2008 yılından bu yana Kuruoğlu’nun doktorluğunu yaptığını ve çok üzgün olduğunu dile getirdi.

3 GÜN ÖNCE DOĞUM YAPTI

3 gün önce 3’üncü çocuğunu dünyaya getiren Elçin Kuruoğlu dün tedavi gördüğü Başman Doğum Kliniği’nde aniden fenalaştı. Ambulansla Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kuruoğlu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 10:30 sıralarında hayatını kaybetti. Tedavi gördüğü klinikte rahatsızlanan Kuruoğlu’nun ölümü ile ilgili polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

Polis ekipleri Kuruoğlu’nun ölümünde ihmalin olup olmadığını da araştırıyor. 1 erkek, 1 kız çocuk sahibi Kuruoğlu’nun sezaryen doğumla 20 Kasım tarihinde de bir erkek çocuk dünyaya getirdiği öğrenildi. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, doğum esnasında da herhangi bir sorunun yaşanmadığı edinilen bilgiler arasında.

BAŞMAN: "HEKİMLİK HAYATIM BOYUNCA BÖYLE ACI BİR OLAY YAŞAMADIM"

Başman Doğum Kliniği sahibi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Mehmet Başman konu ile Kıbrıs Postası’na konuşarak, Elçin Kuruoğlu’nun rahatsızlığın nasıl geliştiğini kendilerinin bile anlamadığını söyledi. Kuruoğlu’nun dün saat 13:00’de taburcu edilmek için hazırlandığını belirten Başman, “büyük bir ihtimalle pıhtı diye düşünüyoruz ama bunun kesin cevabını otopsi sonucu belirleyecek” şeklinde konuştu.

“30 senelik hekimim böyle bir kayıp ve böyle acı bir olay ben ömrümde yaşamadım” diyen Başman, saat 08:30- 09:30 saatleri arasında Elçin Kuruoğlu ile şakalaştıklarını, saat 10:30 gibi yürürken aniden fenalaştığını anlattı. Genç kadının ambulans ile hastaneye kaldırıldığı o kısa süre içerisinde yaşamını yitirdiğini belirten Başman, kontrollerde Kuruoğlu’nun sağlık durumunda hiçbir aksilik görülmediğini kaydetti. Kuruoğlu’nu 2008 yılından bu yana tanıdığını ve hastası olduğunu belirten Başman, genç kadının önceki iki doğumunu da kendisinin gerçekleştirdiğini belirtti.

Başman yaşananları “inanılması güç bir olay” olarak nitelendirerek son derece üzgün olduğunu dile getirdi.

KALP VE BACAKTA EMBOLİ TESPİT EDİLDİ

38 yaşındaki kadının ölümünün ardından dün Mağusa Devlet Hastanesi’nde ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapıldı. Otopsi sonucunda Kuruoğlu’nun bacak ve kalbinde emboli meydana geldiği tespit edilirken, Kuruoğlu’ndan alınan doku örnekleri ileri tetkik için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Elçin Kuruoğlu’nun bugün son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.