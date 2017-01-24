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24 Ocak 2017 Salı 08:14

“KURUMUN YOK EDİLMESİNE SEYİRCİ KALMAYACAĞIZ”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Umut Öksüzoğlu, “Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) yok edilmesine seyirci kalmayacaklarını” kaydetti.

'KURUMUN YOK EDİLMESİNE SEYİRCİ KALMAYACAĞIZ”
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“KURUMUN YOK EDİLMESİNE SEYİRCİ KALMAYACAĞIZ”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Umut Öksüzoğlu, “Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) yok edilmesine seyirci kalmayacaklarını” kaydetti.

Öksüzoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) özerk bir yapıya kavuşturulması ve yaşanan sorunlara çözüm bulunmasına yönelik, siyasiler tarafından atılmak istenen adımlar varsa teknik ve moral destek sağlamaya hazır olduklarını belirterek, “Ancak aklımızla dalga geçilerek halkımızın elinde kalan yegane ciddi ve büyük bu kurumun yok edilmesine seyirci kalmayacağız” ifadelerini kullandı.

Bu arada EL-SEN, yarın saat 11:00’de TÜRK-SEN Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenliyor.

Toplantıda, elektrik fiyatlarına yapılan zamlar, KIB-TEK’teki yönetim sorunları, alacaklar ve borçlar ile alınabilecek önlemler, belge ve rakamlarla kamuoyuyla paylaşılacak.


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