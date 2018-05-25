Kurumsal Medya Ve İnternet Gazeteciliği Komitesi “haber Ve Emek Hırsızlığı İle Yasa Dışı Haksız Rekabete” Karşı Harekete Geçti

“ÇALINTI HABERLERE YÖNELİK İLK DAVALAR DOSYALANDI”

Lefkoşa, 25 Mayıs 18 (.): Gazeteciler Birliği, Kurumsal Medya ve İnternet Gazeteciliği Komitesi’nin, “haber ve emek hırsızlığı ile yasa dışı haksız rekabete” karşı harekete geçtiğini duyurdu.

Birlik tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği çatısı altında oluşturulan Kurumsal Medya ve İnternet Gazeteciliği Komitesi, “çalıntı haberlere” yönelik ilk davalarını dosyaladı.

“Medya Takip Hukuk Bürosu” avukatları Aslı Murat, Deniz Düzgün, Levent Kızılduman ve Şefik Aşçıoğluları ile temsilcileri, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde dava ve ara emri başvurularını yaptı.

İlk davalar, Telif Hakları Yasası’na aykırı davrandığı gerekçesiyle Kibris724.com ve kibrisnehaber.com isimli haber sitelerine dosyalandı.

Kurumsal Medya ve İnternet Gazeteciliği Komitesi’nin davaları dosyalanırken, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Sami Özuslu, komite üyeleri ile medya temsilcileri de hazır bulundu.

Özuslu, internet gazeteciliğinde yaşanan en önemli sorun olan emek ve haber hırsızlığına karşı önemli bir adım atıldığını söyleyerek, örgütlü mücadelenin

önemli olduğunu kaydetti.

Özuslu, gazetecilerin emeğinin korunması için yasalara ve evrensel etik değerlere saygının önemli olduğunu da söyleyerek, “Gazeteciliği bir meslek olarak icra eden, başka medya kuruluşlarından haber kopyalamadan içerik üreten her kuruluşu bir kez daha bu güç birliğine davet ediyoruz” dedi.

(ÖZ/HA) FOTOĞRAFLI