Kurumsal Küme Yönetişimi ve ağ oluşturma konferansı KTTO’da yapıldı

Avrupa Birliği (AB) finansmanlı Özel Sektör Geliştirme Projesi (TAPS) ve AB Bilgi Merkezi tarafından düzenlenen “Kurumsal Küme Yönetişimi ve Ağ Oluşturma” Konferansı bugün Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nda yapıldı.

Küme inisiyatiflerinin güçlendirilmesi hakkında farkındalık yaratmak ve Kıbrıs Türk toplumundaki kümeler arasında profesyonellik ve rekabet edebilirliği teşvik etmenin bir yolu olarak kurumsal yönetişim ilkelerini tartışmak amaçlı konferansa, Avrupa Komisyonu temsilcileri, yerel proje paydaşları ve uzmanlar katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Kıbrıs Türk Ticaret Odası Genel Sekreteri Aysun Önet İleri, artan rekabet koşullarında ülkelerin daha çok çaba ortaya koyarak, kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanmaları ve buna uygun politikalar üstlenmeleri gerektiğini kaydetti.

İleri, KKTC’nin rekabet edebilirliğinin artması için piyasanın büyüyüp gelişmesi ve ölçeğinin artmasına yönelik adımların atılması gerektiğine de işaret etti.

Avrupa Komisyonu Bölüm Başkanı Michael Docherty ve KOBİGEM Koordinatörü Ebru Kaptan Sertoğlu’nun da konuşmasının ardından Vedat Kunt kümeleşme, küme ağları oluşturma ve kurumsal küme yönetişimi konusunda AB perspektifleri hakkında sunum yaptı.

Toplantıda daha sonra Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası’ndan Hürrem Tulga, AB finansmanlı TAPS Projesi'nden Niyal Öztürk ve AB finansmanlı Tarımsal Danışmanlık Hizmetleri Projesi’nden Donald Aquilina tarafından kümelerin geliştirilmesiyle ilgili bilgiler verildi ve bunların Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik ve kırsal kalkınması üzerindeki etkileri tartışıldı.

Etkinlik, ileriye yönelik yapılabileceklerle ilgili tavsiyeler hakkında interaktif tartışmayla tamamlandı.

